Луцькі патрульні знайшли зниклу школярку
Сьогодні, 22:38
Приблизно півтори години знадобилось інспекторам поліції, аби відшукати 8-річну дівчинку, яка зникла ввечері, 19 грудня.
Про це пишуть на сторінці патрульних у фейсбуці.
Повідомлення про те, що дитина не прийшла додому зі школи, патрульні отримали, о 18 годині. Заявниця повідомила, що уроки закінчились близько півтори години тому, телефон дочки лишився вдома, а в школі її немає.
Отримавши орієнтування, поліцейські ретельно обстежили всі прилеглі вулиці в районі 5 школи. Врешті, після півторагодинних пошуків з фотографіями в руках, опитуванні громадян, інших першочергових розшукових дій школярку знайшли в ТРЦ на проспекті Соборності. На щастя, з дівчинкою було все гаразд.
Патрульні успішно доставили її додому та передали мамі.
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Про це пишуть на сторінці патрульних у фейсбуці.
Повідомлення про те, що дитина не прийшла додому зі школи, патрульні отримали, о 18 годині. Заявниця повідомила, що уроки закінчились близько півтори години тому, телефон дочки лишився вдома, а в школі її немає.
Отримавши орієнтування, поліцейські ретельно обстежили всі прилеглі вулиці в районі 5 школи. Врешті, після півторагодинних пошуків з фотографіями в руках, опитуванні громадян, інших першочергових розшукових дій школярку знайшли в ТРЦ на проспекті Соборності. На щастя, з дівчинкою було все гаразд.
Патрульні успішно доставили її додому та передали мамі.
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