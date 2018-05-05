Луцькі патрульні знайшли зниклу школярку

Приблизно півтори години знадобилось інспекторам поліції, аби відшукати 8-річну дівчинку, яка зникла ввечері, 19 грудня.Про це пишуть на сторінці патрульних у фейсбуці.Повідомлення про те, що дитина не прийшла додому зі школи, патрульні отримали, о 18 годині. Заявниця повідомила, що уроки закінчились близько півтори години тому, телефон дочки лишився вдома, а в школі її немає.Отримавши орієнтування, поліцейські ретельно обстежили всі прилеглі вулиці в районі 5 школи. Врешті, після півторагодинних пошуків з фотографіями в руках, опитуванні громадян, інших першочергових розшукових дій школярку знайшли в ТРЦ на проспекті Соборності. На щастя, з дівчинкою було все гаразд.Патрульні успішно доставили її додому та передали мамі.