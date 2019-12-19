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Назвали невтішні наслідки потепління в Україні

Назвали невтішні наслідки потепління в Україні
2019-й рік виявився найтеплішим за останні 5 років не лише в Україні, а й по всьому світу.

Потепління пов’язане із змінами в усій кліматичній системі, - пише Gazeta.ua.

У грудні через чергову хвилю тепла почався вегетативний період. Цвітуть дерева в багатьох регіонах – сливи, калина. Розпускається верба, квіти.

"Це все відбувається через те, що швидкість руху повітря зменшується і на конкретній території затримується на тривалий час. Зазвичай – на 5 днів, але вже тягнеться на місяць-півтора. В 2010 році область високого тиску зберігалась максимум два місяці і тоді були побиті в Україні всі температурні рекорди", – говорить заввідділом прикладної метеорології і кліматології Українського науково-дослідного гідрометеоінституту Віра Балабух.

Найбільшим недоліком кліматичних змін є великий дефіцит опадів. У 2019-му менше норми випало у більшості регіонів. Дуже постраждала Черкащина.

"Посуха загрожує посівам культур. Фермерам доведеться вдатися до штучного зрошування. Уже не можна отримати гарні врожаї не лише на півдні, а й на Поліссі, де буквально ще нещодавно осушували болота. Зараз вже і там проблеми з посушливістю. Якщо зараз зайде холодне повітря з морозом рослини можуть загинути", – пояснює клматолог.

Дефіцит опадів створює велику загрозу для споживання води. В багатьох регіонах виникли проблеми з питною водою. 75 відсотків українських річок живляться снігом. За його відсутності частина водойм пересихає. Ця тенденція простежувалась цього року. До того ж не перший рік зникає вода в колодязях. При високій температурі вода починає цвісти і погіршується її якість. Вода потребує більшої очистки і відповідно більших затрат.

На Поліссі піщані грунти. Коли опадів небагато, то волога просочується через пісок і гинуть хвойні ліси. Водночас збільшується небезпека виникнення лісових пожеж.

Міністр енергетики Олексій Оржель раніше заявив, що до кінця століття через зміну клімату під водою опиняться не менше 100 українських міст і сіл.

"В цьому році лише у Гренландії через високі температури льодовик розтанув так, як очікували це у 2070-му році. В Арктиці вже майже не лишилося багаторічного льоду. Ці процеси відбуваються уже зараз, – зауважує Балабух. – Це справді великий ризик для усіх міст та сіл України, які розташовані вздовж Чорного та Азовського морів. Саме вони в зоні ризику. Селище Вилково уже затоплює", – зауважила Віра Балабух.

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Теги: потепління, погода, екологія
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