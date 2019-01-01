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У Підгайцівській ОТГ дарували гостинці одиноким пенсіонерам

У Підгайцівській ОТГ дарували гостинці одиноким пенсіонерам
Новорічно-різдвяні свята, які розпочав День Святого Миколая, традиційно вважаються періодом добрих справ, прояву милосердя, допомоги ближньому. Але є люди, в яких життя так склалося, що нема від кого чекати подарунків.

Про це пишуть на сайті громади.

Наразі у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцького району перебувають троє одиноких громадян нашої громади. Серед них Тарадайко Євгенія Олександрівна з села Крупа – ветеран праці, колишній вчитель, вирізняється вмінням складати слова у віршовані рядки. Втім, не на папері, а в голові, бо поететса – незряча.

За дорученням Підгайцівського сільського голови Юрія Семенюка, напередодні вшанування Святого Миколая Чудотворця цих трьох літніх мешканців відділення відвідали працівники Підгайцівської сільської ради, щоб передати гостинці і скрасити їх життя відчуттям наближення свята.

Пакунки з солодащами вручила та побажала насамперед здоров’я спеціаліст відділу соціального захисту населення, у справах дітей, сім’ї та молоді Підгайцівської сільської ради Наталія Матвіюк.

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Теги: підгайці, допомога, пенсіонери, отг
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