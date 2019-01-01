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Скільки українці заплатили за роботу нардепів у 2019 році

Скільки українці заплатили за роботу нардепів у 2019 році
У парламенті прийняли постанову про кошторис апарату Верховної Ради і власної діяльності за 2019 рік. У загальній сумі робота нардепів в цьому році обійшлася державному бюджету в більш ніж 3 мільярди гривень.

Про це повідомляє Канал24.

У цю цифру входять зарплати депутатів та апарату Верховної Ради, а також пільги для парламентарів.

Загальна вартість кошторису Ради за рік становить 1 мільярд 970 мільйонів 346 тисяч 700 гривень, а ще 1 мільярд 74 мільйона 337 тисяч – пішло на законодавчу діяльність депутатів.

Витрати, які передбачає кошторис:

Оплата праці депутатів – 605 мільйонів 574 тисячі гривень;
Оплата праці працівників апарату Ради – 724 мільйона 595 тисяч гривень;
Соціальне забезпечення депутатів – 283 мільйона 36 тисяч гривень;
Витрати на управління справами Ради – 552 мільйона 331 тисяча гривень;
Витрати на автобазу – 93 мільйона 87 тисяч гривень;
Інститут законодавства – 20 мільйонів 312 тисяч гривень;
Управління адміністративними будинками – 144 мільйона 556 тисяч гривень;
Їдальня Верховної Ради – 2 мільйони 576 тисяч гривень;
Телеканал “Рада” – 44 мільйона 331 тисяча гривень;
Газета “Голос України” – 16 мільйонів гривень.

Скільки держава витрачала на пільги одного депутата:

Витрати на проїзд – 7 тисяч 500 гривень на місяць, або 90 тисяч на рік;
Канцелярське приладдя – 1 тисяча 278 гривень на рік;
Телефонні розмови – 489 гривень на місяць або 4 тисячі 890 гривень за 10 місяців
Відрядження помічників в округи – 800 гривень на місяць;
Витрати на приміщення у виборчих округах – 169 гривень на місяць, але 2 тисячі за рік;
Оренда житла – 237 тисяч 250 гривень на рік.

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Теги: нардеп, гроші, зарплата
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