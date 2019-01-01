Скільки українці заплатили за роботу нардепів у 2019 році





Про це



У цю цифру входять зарплати депутатів та апарату Верховної Ради, а також пільги для парламентарів.



Загальна вартість кошторису Ради за рік становить 1 мільярд 970 мільйонів 346 тисяч 700 гривень, а ще 1 мільярд 74 мільйона 337 тисяч – пішло на законодавчу діяльність депутатів.



Витрати, які передбачає кошторис:



Оплата праці депутатів – 605 мільйонів 574 тисячі гривень;

Оплата праці працівників апарату Ради – 724 мільйона 595 тисяч гривень;

Соціальне забезпечення депутатів – 283 мільйона 36 тисяч гривень;

Витрати на управління справами Ради – 552 мільйона 331 тисяча гривень;

Витрати на автобазу – 93 мільйона 87 тисяч гривень;

Інститут законодавства – 20 мільйонів 312 тисяч гривень;

Управління адміністративними будинками – 144 мільйона 556 тисяч гривень;

Їдальня Верховної Ради – 2 мільйони 576 тисяч гривень;

Телеканал “Рада” – 44 мільйона 331 тисяча гривень;

Газета “Голос України” – 16 мільйонів гривень.



Скільки держава витрачала на пільги одного депутата:



Витрати на проїзд – 7 тисяч 500 гривень на місяць, або 90 тисяч на рік;

Канцелярське приладдя – 1 тисяча 278 гривень на рік;

Телефонні розмови – 489 гривень на місяць або 4 тисячі 890 гривень за 10 місяців

Відрядження помічників в округи – 800 гривень на місяць;

Витрати на приміщення у виборчих округах – 169 гривень на місяць, але 2 тисячі за рік;

Оренда житла – 237 тисяч 250 гривень на рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У парламенті прийняли постанову про кошторис апарату Верховної Ради і власної діяльності за 2019 рік. У загальній сумі робота нардепів в цьому році обійшлася державному бюджету в більш ніж 3 мільярди гривень.Про це повідомляє Канал24.У цю цифру входять зарплати депутатів та апарату Верховної Ради, а також пільги для парламентарів.Загальна вартість кошторису Ради за рік становить 1 мільярд 970 мільйонів 346 тисяч 700 гривень, а ще 1 мільярд 74 мільйона 337 тисяч – пішло на законодавчу діяльність депутатів.Оплата праці депутатів – 605 мільйонів 574 тисячі гривень;Оплата праці працівників апарату Ради – 724 мільйона 595 тисяч гривень;Соціальне забезпечення депутатів – 283 мільйона 36 тисяч гривень;Витрати на управління справами Ради – 552 мільйона 331 тисяча гривень;Витрати на автобазу – 93 мільйона 87 тисяч гривень;Інститут законодавства – 20 мільйонів 312 тисяч гривень;Управління адміністративними будинками – 144 мільйона 556 тисяч гривень;Їдальня Верховної Ради – 2 мільйони 576 тисяч гривень;Телеканал “Рада” – 44 мільйона 331 тисяча гривень;Газета “Голос України” – 16 мільйонів гривень.Витрати на проїзд – 7 тисяч 500 гривень на місяць, або 90 тисяч на рік;Канцелярське приладдя – 1 тисяча 278 гривень на рік;Телефонні розмови – 489 гривень на місяць або 4 тисячі 890 гривень за 10 місяцівВідрядження помічників в округи – 800 гривень на місяць;Витрати на приміщення у виборчих округах – 169 гривень на місяць, але 2 тисячі за рік;Оренда житла – 237 тисяч 250 гривень на рік.

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