У Луцьку вибухнули та задимілися роги тролейбуса
Сьогодні, 07:05
У Луцьку на Привокзальній площі вибухнули іскрами та задимілися роги тролейбуса.
Інцидент стався ввечері 19 грудня. Відповідне відео надав Інформаційному агентству Волинські Новини лучанин Владислав Алієв.
За інформацією очевидців, тролейбус їхав у депо, йому довелося зупинитися посеред дороги через несправність. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
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Інцидент стався ввечері 19 грудня. Відповідне відео надав Інформаційному агентству Волинські Новини лучанин Владислав Алієв.
За інформацією очевидців, тролейбус їхав у депо, йому довелося зупинитися посеред дороги через несправність. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
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