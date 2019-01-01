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У Луцьку вибухнули та задимілися роги тролейбуса

У Луцьку вибухнули та задимілися роги тролейбуса
У Луцьку на Привокзальній площі вибухнули іскрами та задимілися роги тролейбуса.

Інцидент стався ввечері 19 грудня. Відповідне відео надав Інформаційному агентству Волинські Новини лучанин Владислав Алієв.

За інформацією очевидців, тролейбус їхав у депо, йому довелося зупинитися посеред дороги через несправність. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.






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Теги: тролейбус, іскри, луцьк
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