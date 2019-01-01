У Луцьку вибухнули та задимілися роги тролейбуса





Інцидент стався ввечері 19 грудня. Відповідне відео надав



За інформацією очевидців, тролейбус їхав у депо, йому довелося зупинитися посеред дороги через несправність. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Привокзальній площі вибухнули іскрами та задимілися роги тролейбуса.Інцидент стався ввечері 19 грудня. Відповідне відео надав Інформаційному агентству Волинські Новини лучанин Владислав Алієв.За інформацією очевидців, тролейбус їхав у депо, йому довелося зупинитися посеред дороги через несправність. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

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