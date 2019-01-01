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На планеті зменшилась кількість курців

На планеті зменшилась кількість курців
Вперше за останні 20 років кількість курців в світі скоротилося. Це обнадійлива інформація міститься в звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це повідомляє Країна Здоров'я.

Кількість чоловіків, що вживають тютюнові вироби, знизилося вперше за останні 20 років. 80% курців на нашій планеті - чоловіки, вони складають більше одного мільярда з 1,34 млрд всіх курців в 2019 році. На частку жінок, що палять доводиться 235 млн чоловік. Однак звіт, який проаналізував всю інформацію з 2000 по 2018 роки, припустив, що число чоловіків курців в цьому році скоротилося вперше в історії. Якщо в 2018 році воно досягло свого піку в 1,093 млрд, як показує статистика ВООЗ, то на основі нині наявною інформацією можна повідомити, що в 2019 році їх кількість знизилася на 2 млн осіб.

У той же самий час загальна кількість курців має зменшитися на 60 млн. При цьому в звіт не включалися цифри курців до 2000 року. Нова статистика, за словами експертів, є собою поворотний пункт у справі боротьби з тютюнопалінням в світових масштабах. Мова йде не тільки про сигарети, а й про вживання тютюну в будь-яких інших його видах, включаючи бездимні продукти і трубки. Протягом багатьох років експерти ВООЗ спостерігали стабільне збільшення кількості чоловіків, що вживають смертоносні тютюнові продукти, і ось тепер намітився спад.

Вчені пов'язують його з більш жорсткими заходами, які вживають уряди різних країн для боротьби з тютюнопалінням. Тютюнові вироби щороку вбивають на нашій планеті за 8 млн осіб, з них 7 млн ​​власне курці, а ще один мільйон - жертви пасивного куріння, які змушені дихати тютюновим димом. Він містить токсичні хімічні речовини, включаючи ртуть, свинець, формальдегід і смоли, які викликають самі різні види пухлин, хвороби серця, інсульти, старече слабоумство і важкі ураження респіраторної системи на кшталт астми і бронхітів.

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Теги: сигарети, курці, здоров'я, шкідлива звичка
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