вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Досягли угоди: Україна та Росія домовилися про транзит газу

Досягли угоди: Україна та Росія домовилися про транзит газу
Україна та Росія попередньо домовилися про транзит газу. Про це повідомив заступник голови Європейської комісії Марош Шефчович, передає Інтерфакс-Україна.

Про це пише theБабель.

«Ми досягли угоди в принципі», — сказав він журналістам у Берліні за підсумками багатогодинних переговорів. Він додав, що досягнуті принципові домовленості завтра обговорять у Києві та Москві. За його словами, це «позитивні новини для Європи, Росії та України».

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель додав, що Україна, Росія та Європейська комісія напрацювали «протокол, який наближає підписання транзитного контракту».

Досягнення попередніх домовленостей підтвердив і міністр енергетики Росії Олександр Новак.

«Ми сьогодні справді дуже добре попрацювали, підготували проєкт протоколу, детальний протокол, який у високому ступені готовності, який наразі вимагає узгодження, і сподіваюся, що найближчим часом ми вийдемо на остаточні домовленості», — сказав Новак за підсумками переговорів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, транзин, домовленості
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вибухнули та задимілися роги тролейбуса
Сьогодні, 07:05
Досягли угоди: Україна та Росія домовилися про транзит газу
Сьогодні, 06:16
На планеті зменшилась кількість курців
Сьогодні, 05:23
Назвали невтішні наслідки потепління в Україні
Сьогодні, 04:19
У Підгайцівській ОТГ дарували гостинці одиноким пенсіонерам
Сьогодні, 03:15
Схожі новини
Волинське село відключать від газопостачання Волинське село відключать від газопостачання
09 грудень, 22:21
«Україна забезпечена усіма ресурсами, щоб спокійно пройти цю зиму», – Гончарук «Україна забезпечена усіма ресурсами, щоб спокійно пройти цю зиму», – Гончарук
09 грудень, 01:10
На Волині декілька сіл залишаться без газу На Волині декілька сіл залишаться без газу
02 грудень, 21:19
Кабмін встановив гарантовану ціну на газ в опалювальний сезон Кабмін встановив гарантовану ціну на газ в опалювальний сезон
27 листопад, 20:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вибухнули та задимілися роги тролейбуса
Сьогодні, 07:05
 0
Досягли угоди: Україна та Росія домовилися про транзит газу
Сьогодні, 06:16
 0
На планеті зменшилась кількість курців
Сьогодні, 05:23
 0
Назвали невтішні наслідки потепління в Україні
Сьогодні, 04:19
 0
У Підгайцівській ОТГ дарували гостинці одиноким пенсіонерам
Сьогодні, 03:15
 0
Медіа
відео
1/8