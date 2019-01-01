Досягли угоди: Україна та Росія домовилися про транзит газу





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«Ми досягли угоди в принципі», — сказав він журналістам у Берліні за підсумками багатогодинних переговорів. Він додав, що досягнуті принципові домовленості завтра обговорять у Києві та Москві. За його словами, це «позитивні новини для Європи, Росії та України».



Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель додав, що Україна, Росія та Європейська комісія напрацювали «протокол, який наближає підписання транзитного контракту».



Досягнення попередніх домовленостей підтвердив і міністр енергетики Росії Олександр Новак.



«Ми сьогодні справді дуже добре попрацювали, підготували проєкт протоколу, детальний протокол, який у високому ступені готовності, який наразі вимагає узгодження, і сподіваюся, що найближчим часом ми вийдемо на остаточні домовленості», — сказав Новак за підсумками переговорів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна та Росія попередньо домовилися про транзит газу. Про це повідомив заступник голови Європейської комісії Марош Шефчович, передає Інтерфакс-Україна.Про це пише theБабель.«Ми досягли угоди в принципі», — сказав він журналістам у Берліні за підсумками багатогодинних переговорів. Він додав, що досягнуті принципові домовленості завтра обговорять у Києві та Москві. За його словами, це «позитивні новини для Європи, Росії та України».Міністр енергетики та захисту навколишнього середовищадодав, що Україна, Росія та Європейська комісія напрацювали «протокол, який наближає підписання транзитного контракту».Досягнення попередніх домовленостей підтвердив і міністр енергетики Росії«Ми сьогодні справді дуже добре попрацювали, підготували проєкт протоколу, детальний протокол, який у високому ступені готовності, який наразі вимагає узгодження, і сподіваюся, що найближчим часом ми вийдемо на остаточні домовленості», — сказав Новак за підсумками переговорів.

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