У транспорті Луцька і далі платять готівкою: обіцяють карати водіїв і пасажирів
Сьогодні, 09:01
У громадському транспорті Луцька, де 19 грудня мав би вже діяти лише електронний квиток, люди продовжують платити за проїзд готівкою.
Так, пасажири платили грошима як учора, 19 грудня, так і сьогодні, 20 грудня.
Як розповів "Суспільному Волині" начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов, оплата готівкою вважається неоплаченим проїздом. З його слів, контроль працює при Луцькому підприємстві електротранспорту. На маршрутних рейсах перевізників контролю ще немає.
"До водіїв буде попередження, потім жорсткіші міри впливу. До пасажирів не можемо вжити ніяких заходів. Але якщо під час перевірки, у пасажира не буде електронного квитка, то він повинен буде заплатити штраф 120 гривень в автобусі, або 80 у тролейбусі", - розповів Степанов.
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Так, пасажири платили грошима як учора, 19 грудня, так і сьогодні, 20 грудня.
Як розповів "Суспільному Волині" начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов, оплата готівкою вважається неоплаченим проїздом. З його слів, контроль працює при Луцькому підприємстві електротранспорту. На маршрутних рейсах перевізників контролю ще немає.
"До водіїв буде попередження, потім жорсткіші міри впливу. До пасажирів не можемо вжити ніяких заходів. Але якщо під час перевірки, у пасажира не буде електронного квитка, то він повинен буде заплатити штраф 120 гривень в автобусі, або 80 у тролейбусі", - розповів Степанов.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де у Луцьку купити та поповнити електронний квиток. АДРЕСИ
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ПС. Сьогодні в 10 розраховувались готівкою (люди, які сідали на кінцевій).
Якщо зайде контроль то вас 100 % оштрафують і шофер при цьому скаже що ніяких грошей він від вас не брав