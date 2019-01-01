У транспорті Луцька і далі платять готівкою: обіцяють карати водіїв і пасажирів





Так, пасажири платили грошима як учора, 19 грудня, так і сьогодні, 20 грудня.



Як розповів "Володимир Степанов, оплата готівкою вважається неоплаченим проїздом. З його слів, контроль працює при Луцькому підприємстві електротранспорту. На маршрутних рейсах перевізників контролю ще немає.



"До водіїв буде попередження, потім жорсткіші міри впливу. До пасажирів не можемо вжити ніяких заходів. Але якщо під час перевірки, у пасажира не буде електронного квитка, то він повинен буде заплатити штраф 120 гривень в автобусі, або 80 у тролейбусі", - розповів Степанов.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У громадському транспорті Луцька, де 19 грудня мав би вже діяти лише електронний квиток, люди продовжують платити за проїзд готівкою.Так, пасажири платили грошима як, так і сьогодні, 20 грудня.Як розповів " Суспільному Волині " начальник управління транспорту та зв'язку, оплата готівкою вважається неоплаченим проїздом. З його слів, контроль працює при Луцькому підприємстві електротранспорту. На маршрутних рейсах перевізників контролю ще немає."До водіїв буде попередження, потім жорсткіші міри впливу. До пасажирів не можемо вжити ніяких заходів. Але якщо під час перевірки, у пасажира не буде електронного квитка, то він повинен буде заплатити штраф 120 гривень в автобусі, або 80 у тролейбусі", - розповів Степанов.

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