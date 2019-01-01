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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

У транспорті Луцька і далі платять готівкою: обіцяють карати водіїв і пасажирів

У транспорті Луцька і далі платять готівкою: обіцяють карати водіїв і пасажирів
У громадському транспорті Луцька, де 19 грудня мав би вже діяти лише електронний квиток, люди продовжують платити за проїзд готівкою.

Так, пасажири платили грошима як учора, 19 грудня, так і сьогодні, 20 грудня.

Як розповів "Суспільному Волині" начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов, оплата готівкою вважається неоплаченим проїздом. З його слів, контроль працює при Луцькому підприємстві електротранспорту. На маршрутних рейсах перевізників контролю ще немає.

"До водіїв буде попередження, потім жорсткіші міри впливу. До пасажирів не можемо вжити ніяких заходів. Але якщо під час перевірки, у пасажира не буде електронного квитка, то він повинен буде заплатити штраф 120 гривень в автобусі, або 80 у тролейбусі", - розповів Степанов.

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Теги: е-квиток
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Коментарі 10
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Господи,про що він меле.Оплата готівкою вважається неоплатою.Маразм.То процитуйте чинне законодавство УКРАЇНИ,де це прописано.Чи в нас нелегітимна і без голови рада може все.Оплачую в тролейбусі проїзд і отримую квиток у кондуктора,у кондуктора,який має ці квитки.
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Так в Европе можно и картой и наличной, что оно мелет
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Цікаво, а як цей "контроль" влізе(!) в напхану, як бочка оселедцями, ср\ну фаршрутку?
ПС. Сьогодні в 10 розраховувались готівкою (люди, які сідали на кінцевій).
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Якщо в маршрутці є валідатор, для чого ви даєте гроші шоферу??? Маразм
Якщо зайде контроль то вас 100 % оштрафують і шофер при цьому скаже що ніяких грошей він від вас не брав
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Який контроль.Це приватний транспорт.Контроль від перевізника.До речі в автобусах є квитки.Оплатив-отримай квиток(документ проїзду).Значить пластик за 35 грн. не хочуть купувати і правильно,бо це незаконно.
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Не хочуть ні як платити податки ті перевізники. От пищить це все вони.
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Перехід тільки на комунальний транспорт - вирішення всіх питань! Візьміть кредити, проведіть додаткові лінії для тролейбусів або закупіть потрібну кількість комфортних автобусів і все - питання вирішиться раз і на завжди! А "розумним", що за готівку - поменьше плескайте язиками і розказуйте байки про налічку в інших країнах! Не обманюйте або суть питання вивчіть! Ви тільки погане можете у приклад ставити, а прогресивне, нове - для вас завжди проблема, тому і не дивно, що так живете!
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В нас самі люди ще ті, вибачте - гамн...ки!!!
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Дійсно от відмиває гроші Луцька влада. Ото вже придумали за кусок пластику плати 35 грн., а потім ще пововни собі за проїзд. Оце дурдом. За 35 грн. + 1 грн. додам та я у маршрутці проїду принаймі 6 разів. Ти дивись як людей мучать. Як хотілось би у тролейбусі чи у маршрутці в час пік проїхатись разом з отими Пустовітами, Недопадами, Вербичими та Чебелюками, щоб вони відчули на собі їхні покращення для громадян.
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Добре все це вирішувати тим, хто їздить на машинах.
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