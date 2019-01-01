Курс валют у Луцьку на 20 грудня





Євро при купівлі становить – 25,50, продажу – 25,88.



Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.384.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.669, продаж – 6.184

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