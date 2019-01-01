Курс валют у Луцьку на 20 грудня
Сьогодні, 09:08
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,10, а продаж – 23,38.
Євро при купівлі становить – 25,50, продажу – 25,88.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.384.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.669, продаж – 6.184
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Євро при купівлі становить – 25,50, продажу – 25,88.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.384.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.669, продаж – 6.184
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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