Вночі у Луцьку горів автопарк одного з перевізників





Як зазначила в коментарі Інформаційному агентству Ірина Варварук, повідомлення про пожежу надійшло о 3:19. За адресою провулок Дорожній, 4, вирушило дві бригади надзвичайників, які вже о 3:32 пожежу локалізували, а о 3:50 ліквідували повністю.



Попередньо відомо, що вогонь знищив два автобуси ЗАЗ А10, один автобус марки «Богдан» і бус Mercedes Sprinter. Також вогонь пошкодив ще 3 автомобілі, які стояли поруч.



Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання, проте остаточну причину встановить поліція.



На території підприємства є відеонагляд, відповідні матеріали передадуть слідству для встановлення обставин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ніч з 19 на 20 грудня у Луцьку сталась пожежа на території ТОВ ВТП «Санрайз». Вогонь знищив 4 пасажирських автобуси, ще 3 транспортні засоби полум'я пошкодило частково.Як зазначила в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини начальник відділу управління ДСНС у Волинській області, повідомлення про пожежу надійшло о 3:19. За адресою провулок Дорожній, 4, вирушило дві бригади надзвичайників, які вже о 3:32 пожежу локалізували, а о 3:50 ліквідували повністю.Попередньо відомо, що вогонь знищив два автобуси ЗАЗ А10, один автобус марки «Богдан» і бус Mercedes Sprinter. Також вогонь пошкодив ще 3 автомобілі, які стояли поруч.Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання, проте остаточну причину встановить поліція.На території підприємства є відеонагляд, відповідні матеріали передадуть слідству для встановлення обставин.

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