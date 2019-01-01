Вночі у Луцьку горів автопарк одного з перевізників

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В ніч з 19 на 20 грудня у Луцьку сталась пожежа на території ТОВ ВТП «Санрайз». Вогонь знищив 4 пасажирських автобуси, ще 3 транспортні засоби полум'я пошкодило частково.
Як зазначила в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини начальник відділу управління ДСНС у Волинській області Ірина Варварук, повідомлення про пожежу надійшло о 3:19. За адресою провулок Дорожній, 4, вирушило дві бригади надзвичайників, які вже о 3:32 пожежу локалізували, а о 3:50 ліквідували повністю.
Попередньо відомо, що вогонь знищив два автобуси ЗАЗ А10, один автобус марки «Богдан» і бус Mercedes Sprinter. Також вогонь пошкодив ще 3 автомобілі, які стояли поруч.
Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання, проте остаточну причину встановить поліція.
На території підприємства є відеонагляд, відповідні матеріали передадуть слідству для встановлення обставин.
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Як зазначила в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини начальник відділу управління ДСНС у Волинській області Ірина Варварук, повідомлення про пожежу надійшло о 3:19. За адресою провулок Дорожній, 4, вирушило дві бригади надзвичайників, які вже о 3:32 пожежу локалізували, а о 3:50 ліквідували повністю.
Попередньо відомо, що вогонь знищив два автобуси ЗАЗ А10, один автобус марки «Богдан» і бус Mercedes Sprinter. Також вогонь пошкодив ще 3 автомобілі, які стояли поруч.
Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання, проте остаточну причину встановить поліція.
На території підприємства є відеонагляд, відповідні матеріали передадуть слідству для встановлення обставин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
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