Що подивитися та куди піти у Луцьку 20–22 грудня





Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку найцікавіших подій, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня і круто відпочити, розважитись чи «прокачати» свій мозок.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]



П'ятниця, 20 грудня



Подія: Маркетинг батл: offline vs online

Тип заходу: Батл

Місце: PaRtyzan. Вул. Лесі Українки, 9, Луцьк, 43016

Початок: 18:30

Що обіцяють: Три спікери будуть визначати, чий маркетинг сильніший. За offline маркетинг «тягне мазу» маркетолог Микола Жичук. За online маркетинг «в атвєтє» інтернет-маркетолог Андрій Сірук. За настрій відповідає - Джек Деніелз



В програмі:

- Виступи спікерів

- Загальна дискусія

- Welcome drinks



Кількість місць обмежена. Реєстрація за



Оплата на приват-карту – 5167985500073812. (ПриватБанк, Жичук Микола Петрович). Вартість при оплаті онлайн - 300 грн, при оплаті готівкою на місці - 350 грн.







Подія: Відкриття виставки Ніни Мурашкіної «Lysistrata»

Тип заходу: Виставка

Місце: Музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків. Карбишева, 1, Луцьк, 43023

Початок: 17:00

Що обіцяють: Лісістрата — героїня комедії Арістофана, яка проголошує сексуальний страйк проти війни між Афінами і Спартою. «Єдиний порятунок у жінках лише <…> Від нас залежить доля міста нашого», — промовляє Лісістрата на тлі Акрополя, закликаючи до боротьби за мир через відмову від сексуальних стосунків з чоловіками. За сюжетом давньогрецької п’єси чоловіки врешті складають зброю. У світ повертаються мир і любов.



У своєму доробку Ніна Мурашкіна розповідає історії про жінок, розкриваючи теми тілесності, флірту, кохання та жорстокості, любові та насильства. У проектах художниці часто з’являються автопортрети, оточені середньовічними мотивами, а міфологічне проходить обробку персонального осмислення й досвіду. Говорячи про інтонацію своїх робіт, Мурашкіна зауважує важливу роль іронії у поєднанні з тонкою естетикою. Згадує слова Грейсона Перрі про складність балансування в межах декоративізму «…професійного, але не сувенірного».

Окрім живописних робіт «Лісістрата» включає композиції з чорних силуетів. Вирізані ножем, вони додають у проект елемент первісного й народного. Подібно до графічних малюнків на стінах печер або тіней біля вогнища, силуети нагадують про окрему реальність, яка є фіктивною, але несе в собі величезний міфологічний імпульс. Дистанція між печерою Платона і сучасними медіа, які створюють альтернативну реальність, звужується. Межа між художнім і реальним розмита. Про це, зокрема, свідчать цілком реальні сексуальні страйки XXI століття. Про це розповідає «Лісістрата» Мурашкіної. Колись вигадані Арістофаном жінки, які зупиняють воєнні походи, сьогодні звершують свої подвиги.







Подія: Чорні Черешні. Вечір музики для душі і тіла. Зал №2

Тип заходу: Концерт

Місце: Maydan

Початок: 21:30

Що обіцяють: Вечір п’ятниці пропонують провести драйвові у «Майдані» під запальну (живу) музику «Чорних черешень». Місця радять бронювати заздалегідь . Бронь столиків: 050 100 2751.







Подія: Q&A session з Єгором Стадним у Луцьку

Тип заходу: Тренінг

Місце: проспект Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Волі, 13, головний корпус, 4-й поверх, актовий зал).

Початок: 12:15

Що обіцяють: 20 грудня о 12:15 відбудеться зустріч заступника Міністра освіти і науки Єгора Стадного із викладачами ЗВО м. Луцьк.



Зустріч у форматі «запитання-відповідь» про виклики та перспективи у сфері вищої освіти. Обговорення триватиме орієнтовно до 14:00.



Форма для попереднього







Субота, 21 грудня



Подія: Концерт гурту «Аколада»

Тип заходу: Концерт

Місце: Палац культури міста Луцька

Початок: 15:00

Що обіцяють: Творчий вечір з нагоди 5-річчя вокального ансамблю «Аколада» (керівниця - Вікторія Гурська) культурно-мистецього центру «Красне».



Захід відбудеться за участі зразкового ансамблю сучасного танцю «Антарес» (керівниця - Вікторія Лех) та акторів театру «Гармидер» (режисер - Руслана Порицька).







Подія: Святковий ярмарок. Волинь запрошує та пригощає!

Тип заходу: Ярмарок

Місце: Палац учнівської молоді

Початок: 12:00

Що обіцяють: Смачні, якісні та натуральні продукти від своїх для своїх! Запрошують на ярмарок, в якому візьмуть участь волинські виробники сирів, м'ясних, ковбасних, молочних виробів, медів і медівки, солодощів, пастили!



Скуштувати та обрати щось до святкового столу гості зможуть вже цієї суботи, 21 грудня, з 12 до 19 години. Відбудеться ярмарок у Палаці учнівської молоді.



Серед учасників - "Старий Порицьк", "Шацький молокозавод", "Угринівмолоко", "Шляхом традицій", виробники Наталія Видрич та Мар'яна Тишко, "Крафтові сири Волині", "Братство бджолярів землі Волинської", "Теремно Хліб", "Eco Світ" та багато інших.



Захід відбудеться в рамках проекту «Використання польського досвіду для підтримки розвитку агротуристичних послуг у Волинській області» за підтримки програми «Польська допомога» в галузі розвитку.







Подія: Збір підписів за заборону шкуродерень в Україні! За Закон 2360!

Тип заходу: Ініціатива

Місце: Центральний універмаг міста луцька

Початок: 11:00

Що обіцяють: Кожен підпис на вагу життя! У суботу, 21 грудня, по всій Україні небайдужі ставитимуть підписи під зверненнями до своїх представників у Парламенті з проханням підтримати законопроєкт ХутроOFF №2360. Він на розгляді Верховної Ради саме зараз!



ЗП-2360 передбачає заборону шкуродерень в Україні синхронно з європейськими країнами, у разі його ухвалення зупиниться щорічне вбивство близько мільйона хутрових тварин в нашій державі.



15 країн Європи вже заборонили шкуродерні. Постав підпис під зверненням до народних депутатів-представників твого регіону в Парламенті та доручи їм проголосувати ЗА гуманність, ЗА заборону хутроферм, ЗА законопроєкт 2360!



У Луцьку збір підписів відбуватиметься 21 грудня з 11:00 до 18:00 а 5 поверсі ЦУМу (Пузата Хата) за адресою: проспект Волі, 1.







Подія: Маскарад «Чарівного пензлика»

Тип заходу: Маскарад

Місце: ЦУМ

Початок: 12:00

Що обіцяють: Передріздвяний маскарад, арт- шоу авторських масок, де юні пензлинята виступлять в ролі художників - модельєрів. Юні митці презентують маски у власноруч розроблених образах . Діти виступлять в ролі моделей, самостійно візьмуть участь в дефіле. Завітайте на яскраве свято творчості та казки!







Подія: Розпис новорічної іграшки: майстер-клас для дітей

Тип заходу: Майстер – клас

Місце: Художня студія «Барва». Проспект Волі, 27, 3-й поверх, Луцьк, 43025

Початок: 18:00

Що обіцяють: Художня студія «Барва» запрошує дітей віком від 6 років на майстер-клас з розпису новорічної іграшки, з львівського скла! Тривалість 1 година. Вартість 150 грн, всі матеріали надають. ОБОВ'ЯЗКОВО ПОПЕРЕДНІЙ ЗАПИС за телефоном/вайбером 066 694 95 99. Передоплата 100 грн (передоплата не повертається, можна замінити іншим майстер-класом).







Неділя, 22 грудня



Подія: Благодійна виставка-продаж картин

Тип заходу: Виставка

Місце: Лафройг Паб Ирландия

Початок: 15:00

Що обіцяють: Благодійна виставка-продаж картин від місцевих художників, в підтримку бездомних тваринок нашого міста! Всі бажаючі можуть також долучитись , принести на продаж картини, або придбати картину , або тваринку в КП Ласка .







20 – 22 грудня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: Зоряні війни: Скайвокер. Сходження

Жанр: Фантастика, фентезі, бойовик, пригоди

Місце: «Premier City»

Початок: 3D REALD: 10:15; 13:10; 16:05; 19:00; 20:30; 22:00; 23:20

Про що фільм: Фільм завершує неймовірну історію сім'ї Скайуокерів, що триває вже більше сорока років, і обіцяє дати відповіді на всі загадки з попередніх серій. На глядача чекають старі і нові герої, унікальні світи, захоплюючі подорожі на край Галактики і грандіозний фінал фантастичної саги.







Фільм: Чорне різдво

Жанр: Жахи, трилер, детектив

Місце: «Premier City»

Початок: 2D: 13:00; 15:00; 18:50; 20:45

Про що фільм: Незнайомець переслідує групу студенток під час різдвяних канікул.







Фільм: Моє спекотне літо з Софі

Жанр: Драма, комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 22:40

Про що фільм: Наймі 16 років, вона живе в Каннах. Навчальний рік закінчився, попереду канікули - в компанії з кузиною Софі, готової навчити підрослу сестричку правилам дорослому житті. Лови момент - її головний девіз. А це значить - багаті і щедрі чоловіки для того і існують, щоб робити щасливими юних красунь і дарувати їм задоволення. Таке море спокус! Відмовитися неможливо. Якщо, звичайно, забути, що за задоволення належить платити.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новорічні свята вже зовсім скоро, тож варто подбати про хороший настрій і отримувати задоволення від нестандартно теплої цьогорічної зими. Організатори заходів піклуються про те, аби створити для лучан та гостей міста справжній карнавал подій із нотками зимової атмосфери, кожен може обрати собі щось до смаку.підготувало добірку найцікавіших подій, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня і круто відпочити, розважитись чи «прокачати» свій мозок.Подія:Тип заходу: БатлМісце: PaRtyzan. Вул. Лесі Українки, 9, Луцьк, 43016Початок: 18:30Що обіцяють: Три спікери будуть визначати, чий маркетинг сильніший. За offline маркетинг «тягне мазу» маркетолог Микола Жичук. За online маркетинг «в атвєтє» інтернет-маркетолог Андрій Сірук. За настрій відповідає - Джек ДеніелзВ програмі:- Виступи спікерів- Загальна дискусія- Welcome drinksКількість місць обмежена. Реєстрація за посиланням Оплата на приват-карту – 5167985500073812. (ПриватБанк, Жичук Микола Петрович). Вартість при оплаті онлайн - 300 грн, при оплаті готівкою на місці - 350 грн.Подія:Тип заходу: ВиставкаМісце: Музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків. Карбишева, 1, Луцьк, 43023Початок: 17:00Що обіцяють: Лісістрата — героїня комедії Арістофана, яка проголошує сексуальний страйк проти війни між Афінами і Спартою. «Єдиний порятунок у жінках лише <…> Від нас залежить доля міста нашого», — промовляє Лісістрата на тлі Акрополя, закликаючи до боротьби за мир через відмову від сексуальних стосунків з чоловіками. За сюжетом давньогрецької п’єси чоловіки врешті складають зброю. У світ повертаються мир і любов.У своєму доробку Ніна Мурашкіна розповідає історії про жінок, розкриваючи теми тілесності, флірту, кохання та жорстокості, любові та насильства. У проектах художниці часто з’являються автопортрети, оточені середньовічними мотивами, а міфологічне проходить обробку персонального осмислення й досвіду. Говорячи про інтонацію своїх робіт, Мурашкіна зауважує важливу роль іронії у поєднанні з тонкою естетикою. Згадує слова Грейсона Перрі про складність балансування в межах декоративізму «…професійного, але не сувенірного».Окрім живописних робіт «Лісістрата» включає композиції з чорних силуетів. Вирізані ножем, вони додають у проект елемент первісного й народного. Подібно до графічних малюнків на стінах печер або тіней біля вогнища, силуети нагадують про окрему реальність, яка є фіктивною, але несе в собі величезний міфологічний імпульс. Дистанція між печерою Платона і сучасними медіа, які створюють альтернативну реальність, звужується. Межа між художнім і реальним розмита. Про це, зокрема, свідчать цілком реальні сексуальні страйки XXI століття. Про це розповідає «Лісістрата» Мурашкіної. Колись вигадані Арістофаном жінки, які зупиняють воєнні походи, сьогодні звершують свої подвиги.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanПочаток: 21:30Що обіцяють: Вечір п’ятниці пропонують провести драйвові у «Майдані» під запальну (живу) музику «Чорних черешень». Місця радять бронювати заздалегідь . Бронь столиків: 050 100 2751.Подія:Тип заходу: ТренінгМісце: проспект Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Волі, 13, головний корпус, 4-й поверх, актовий зал).Початок: 12:15Що обіцяють: 20 грудня о 12:15 відбудеться зустріч заступника Міністра освіти і науки Єгора Стадного із викладачами ЗВО м. Луцьк.Зустріч у форматі «запитання-відповідь» про виклики та перспективи у сфері вищої освіти. Обговорення триватиме орієнтовно до 14:00.Форма для попереднього збору запитань Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 15:00Що обіцяють: Творчий вечір з нагоди 5-річчя вокального ансамблю «Аколада» (керівниця - Вікторія Гурська) культурно-мистецього центру «Красне».Захід відбудеться за участі зразкового ансамблю сучасного танцю «Антарес» (керівниця - Вікторія Лех) та акторів театру «Гармидер» (режисер - Руслана Порицька).Подія:Тип заходу: ЯрмарокМісце: Палац учнівської молодіПочаток: 12:00Що обіцяють: Смачні, якісні та натуральні продукти від своїх для своїх! Запрошують на ярмарок, в якому візьмуть участь волинські виробники сирів, м'ясних, ковбасних, молочних виробів, медів і медівки, солодощів, пастили!Скуштувати та обрати щось до святкового столу гості зможуть вже цієї суботи, 21 грудня, з 12 до 19 години. Відбудеться ярмарок у Палаці учнівської молоді.Серед учасників - "Старий Порицьк", "Шацький молокозавод", "Угринівмолоко", "Шляхом традицій", виробники Наталія Видрич та Мар'яна Тишко, "Крафтові сири Волині", "Братство бджолярів землі Волинської", "Теремно Хліб", "Eco Світ" та багато інших.Захід відбудеться в рамках проекту «Використання польського досвіду для підтримки розвитку агротуристичних послуг у Волинській області» за підтримки програми «Польська допомога» в галузі розвитку.Подія:Тип заходу: ІніціативаМісце: Центральний універмаг міста луцькаПочаток: 11:00Що обіцяють: Кожен підпис на вагу життя! У суботу, 21 грудня, по всій Україні небайдужі ставитимуть підписи під зверненнями до своїх представників у Парламенті з проханням підтримати законопроєкт ХутроOFF №2360. Він на розгляді Верховної Ради саме зараз!ЗП-2360 передбачає заборону шкуродерень в Україні синхронно з європейськими країнами, у разі його ухвалення зупиниться щорічне вбивство близько мільйона хутрових тварин в нашій державі.15 країн Європи вже заборонили шкуродерні. Постав підпис під зверненням до народних депутатів-представників твого регіону в Парламенті та доручи їм проголосувати ЗА гуманність, ЗА заборону хутроферм, ЗА законопроєкт 2360!У Луцьку збір підписів відбуватиметься 21 грудня з 11:00 до 18:00 а 5 поверсі ЦУМу (Пузата Хата) за адресою: проспект Волі, 1.Подія:Тип заходу: МаскарадМісце: ЦУМПочаток: 12:00Що обіцяють: Передріздвяний маскарад, арт- шоу авторських масок, де юні пензлинята виступлять в ролі художників - модельєрів. Юні митці презентують маски у власноруч розроблених образах . Діти виступлять в ролі моделей, самостійно візьмуть участь в дефіле. Завітайте на яскраве свято творчості та казки!Подія:Тип заходу: Майстер – класМісце: Художня студія «Барва». Проспект Волі, 27, 3-й поверх, Луцьк, 43025Початок: 18:00Що обіцяють: Художня студія «Барва» запрошує дітей віком від 6 років на майстер-клас з розпису новорічної іграшки, з львівського скла! Тривалість 1 година. Вартість 150 грн, всі матеріали надають. ОБОВ'ЯЗКОВО ПОПЕРЕДНІЙ ЗАПИС за телефоном/вайбером 066 694 95 99. Передоплата 100 грн (передоплата не повертається, можна замінити іншим майстер-класом).Подія:Тип заходу: ВиставкаМісце: Лафройг Паб ИрландияПочаток: 15:00Що обіцяють: Благодійна виставка-продаж картин від місцевих художників, в підтримку бездомних тваринок нашого міста! Всі бажаючі можуть також долучитись , принести на продаж картини, або придбати картину , або тваринку в КП Ласка .Фільм:Жанр: Фантастика, фентезі, бойовик, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 3D REALD: 10:15; 13:10; 16:05; 19:00; 20:30; 22:00; 23:20Про що фільм: Фільм завершує неймовірну історію сім'ї Скайуокерів, що триває вже більше сорока років, і обіцяє дати відповіді на всі загадки з попередніх серій. На глядача чекають старі і нові герої, унікальні світи, захоплюючі подорожі на край Галактики і грандіозний фінал фантастичної саги.Фільм:Жанр: Жахи, трилер, детективМісце: «Premier City»Початок: 2D: 13:00; 15:00; 18:50; 20:45Про що фільм: Незнайомець переслідує групу студенток під час різдвяних канікул.Фільм:Жанр: Драма, комедіяМісце: «Premier City»Початок: 22:40Про що фільм: Наймі 16 років, вона живе в Каннах. Навчальний рік закінчився, попереду канікули - в компанії з кузиною Софі, готової навчити підрослу сестричку правилам дорослому житті. Лови момент - її головний девіз. А це значить - багаті і щедрі чоловіки для того і існують, щоб робити щасливими юних красунь і дарувати їм задоволення. Таке море спокус! Відмовитися неможливо. Якщо, звичайно, забути, що за задоволення належить платити.

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