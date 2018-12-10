На Волині відкрили два центри обслуговування платників

Ще два центри обслуговування платників розпочали роботу на Волині. ЦОПи вже працюють при Турійській ДПІ Ковельського управління та Локачинській ДПІ Володимир-Волинського управління Головного управління ДПС у Волинській області.Про це повідомляє сектор комунікацій Головного управлінняДПС у Волинській області.Таким чином, адміністративні та інші послуги вже в центрах обслуговування платників при державних податкових інспекціям отримують мешканці Турійського та Локачинського районів Волинської області.«Реформуючись у сервісну службу, ДПС намагається забезпечити комфортні умови для обслуговування та якісного податкового супроводу платників податків. Саме сервісні центри, надання послуг у яких здійснюється відповідно до затверджених технологічних вимог, дозволяють забезпечити належний рівень взаємодії з громадянами та представниками підприємництва, які звертаються за отриманням послуг та консультацій до податкової служби», - наголосив в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській областіНагадаємо, що до кінця року ЦОП планують відкрити в смт Шацьк. Таким чином, цього року на Волині розпочнуть роботу 5 нових центрів обслуговування платників.в середньому щомісяця територіальні органи ДПС у Волинській області надають понад 10 тисяч адміністративних послуг.