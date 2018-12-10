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На Волині відкрили два центри обслуговування платників

На Волині відкрили два центри обслуговування платників
Ще два центри обслуговування платників розпочали роботу на Волині. ЦОПи вже працюють при Турійській ДПІ Ковельського управління та Локачинській ДПІ Володимир-Волинського управління Головного управління ДПС у Волинській області.

Про це повідомляє сектор комунікацій Головного управління
ДПС у Волинській області.

Таким чином, адміністративні та інші послуги вже в центрах обслуговування платників при державних податкових інспекціям отримують мешканці Турійського та Локачинського районів Волинської області.

«Реформуючись у сервісну службу, ДПС намагається забезпечити комфортні умови для обслуговування та якісного податкового супроводу платників податків. Саме сервісні центри, надання послуг у яких здійснюється відповідно до затверджених технологічних вимог, дозволяють забезпечити належний рівень взаємодії з громадянами та представниками підприємництва, які звертаються за отриманням послуг та консультацій до податкової служби», - наголосив в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Олег Гирикович.

Нагадаємо, що до кінця року ЦОП планують відкрити в смт Шацьк. Таким чином, цього року на Волині розпочнуть роботу 5 нових центрів обслуговування платників.

Довідково: в середньому щомісяця територіальні органи ДПС у Волинській області надають понад 10 тисяч адміністративних послуг.

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Теги: центр, платники, Волинь
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