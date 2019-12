Якість, надійність, тиха робота: кращі холодильники у 2019 році*

Компроміс неприйнятний, коли мова йде про ефективне зберігання продуктів. Маркетологи MagaZilla підготували рейтинг найпопулярніших у 2019 році холодильників. На яку техніку звернути увагу?Очолює рейтинг холодильник side-by-side — Liebherr SBS 7212. Місткість морозильної камери сягає дивовижних 257 л, принцип дії — No Frost, що запобігає накопиченню шару інею та льоду. Холодильна камера місткістю 383 л приваблює продуманою організацією внутрішнього простору. Простору вдосталь для зберігання продуктів, таких як м’ясо, риба, заморожені делікатеси, фрукти й овочі для всієї сім’ї та гостей. Передбачено функцію динамічного охолодження. Клас енергоефективності моделі — A+. Рівень шуму — 42 дБ. Час збереження холоду при вимкненні електроенергії сягає 20 годин.У білоруського бренду Атлант холодильники щонайперше приваблюють помірною вартістю та високотехнологічними компонентами, і модель XM 4024-000 — не виключення. Відсутність ефекту завітрювання продуктів, бездоганна місткість (364 л), низький рівень шуму (40 дБ) та надійне механічне управління — ключові її переваги.Має попит LG GA-B489TGDF місткістю 335 л. Створений на основі інверторної технології, холодильник приваблює надійністю, тихою роботою (40 дБ) та ефективним заощадженням енергоресурсів (A++). Інноваційна технологія LG Total No Frost запобігає накопиченню інею та льоду всередині морозильної камери (105 л), а значить, немає потреби турбуватися про її тривале розморожування. У холодильному відсіку (213 л) підтримується ідеальний мікроклімат для збереження свіжості харчових продуктів. Зона свіжості з температурою 0 °С ідеальна для зберігання морепродуктів, свіжого або маринованого м’яса. До моменту приготування продукти збережуть природну соковитість і смакові якості, і все це без заморожування.Samsung RB-30 J3000WW з технологією No Frost — надійне рішення для сучасної кухні. «Серце» моделі — інверторний компресор. Клас енергоефективності сягає А+, заявлений рівень шуму — 40 дБ. Передбачено LED-освітлення. Управління сенсорне.Замикає рейтинг Beko CNMV 5335E20 місткістю 300 л. Є інноваційна система відтавання No Frost. Модель відноситься до змішаного типу і здатна працювати в діапазоні температур від 10 до 43 °С. Також варто відзначити антибактеріальне покриття, що запобігає утворенню цвілі й блокує неприємні запахи.