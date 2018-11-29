Запроваджена в Україні система монетизації субсидій дала збій. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті програми



"Є у мами пільга. Дали цифру, яку потрібно щомісяця віднімати від звичайної суми. Минув місяць, вони знову нарахували ту ж суму й додали ще борг", - говорить син вдови військового Максим Єфремов.



Працівниці соцзахисту підрахували, скільки родина має заплатити, та запевнили – пільга покрила половину витрат. Як нарахують у грудні, невідомо.



З такими ж питаннями містяни до столичного управління соцзахисту звертаються чи не щодня. Людей інформують навіть у неприймальні дні. Але поки що їхні тривоги переважно безпідставні - боргів немає, запевняє очільниця управління.



"У нас 5300 пільговиків, які отримують знижку на житлово-комунальні послуги. Із них 5% - це готівкова форма, 95% - це люди, які отримують свою пільгу через "Ощадбанк", - говорить начальниця управління праці і соціального захисту Печерського району Києва Ольга Мозгова.



Ті, хто не написав заяву до 15 жовтня, мають безготівкову монетизацію. Замість "живих грошей" комуналку за них сплачує державний банк. Багатьом смс з інформацією від банку чомусь не надходять.



"Ощадбанк" може мати некоректні дані. У разі, якщо щось змінилося в людини і можуть бути розбіжності", - зазначила Ольга Мозгова.



"Це пов'язано з тим, що управління соцзахисту не подало необхідну інформацію до "Ощадбанку", - пояснила заступниця директора департаменту роздрібного бізнесу банку Марина Ревуцька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Запроваджена вперше в Україні система монетизації субсидій дала збій. Пільговикам не надходять смс-повідомлення про сплату комуналки. Люди не знають, чи отримують державну допомогу взагалі. Мінсоцполітики завалене скаргами на недіючу схему нарахування пільг та субсидій.Про це йдеться в сюжеті програми ТСН "Є у мами пільга. Дали цифру, яку потрібно щомісяця віднімати від звичайної суми. Минув місяць, вони знову нарахували ту ж суму й додали ще борг", - говорить син вдови військовогоПрацівниці соцзахисту підрахували, скільки родина має заплатити, та запевнили – пільга покрила половину витрат. Як нарахують у грудні, невідомо.З такими ж питаннями містяни до столичного управління соцзахисту звертаються чи не щодня. Людей інформують навіть у неприймальні дні. Але поки що їхні тривоги переважно безпідставні - боргів немає, запевняє очільниця управління."У нас 5300 пільговиків, які отримують знижку на житлово-комунальні послуги. Із них 5% - це готівкова форма, 95% - це люди, які отримують свою пільгу через "Ощадбанк", - говорить начальниця управління праці і соціального захисту Печерського району Києва Ольга Мозгова.Ті, хто не написав заяву до 15 жовтня, мають безготівкову монетизацію. Замість "живих грошей" комуналку за них сплачує державний банк. Багатьом смс з інформацією від банку чомусь не надходять."Ощадбанк" може мати некоректні дані. У разі, якщо щось змінилося в людини і можуть бути розбіжності", - зазначила Ольга Мозгова."Це пов'язано з тим, що управління соцзахисту не подало необхідну інформацію до "Ощадбанку", - пояснила заступниця директора департаменту роздрібного бізнесу банку Марина Ревуцька.

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