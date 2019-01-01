У Ковелі чоловік зачинився у квартирі й підпалив її





Пожежа сталася на вулиці Заводській, 9, пише видання "



Рятувальники, які прибули на місце, не змогли потрапити у квартиру на другому поверсі п'ятиповерхівки, яка була джерелом вогню.



Вибивши вхідні двері, у помешканні виявили чоловіка без свідомості. На щастя, його вдалося привести до тями. Пожежу локалізували.



Як вдалося з'ясувати вогнеборцям, ще до їхнього приїзду сусіди викликали поліцію через неадекватну поведінку агресивного чоловіка, котрий лаявся та бив свою матір. Згодом закрився у квартирі та підпалив її.



Через значне задимлення у під'їзді погіршилося самопочуття у кількох малолітніх дітей з сусідніх квартир. Їм довелося викликати екстрену медичну допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері 18 грудня чоловік у неадекватному стані зачинився у власній квартирі та підпалив помешкання.Пожежа сталася на вулиці Заводській, 9, пише видання " КовельPost ".Рятувальники, які прибули на місце, не змогли потрапити у квартиру на другому поверсі п'ятиповерхівки, яка була джерелом вогню.Вибивши вхідні двері, у помешканні виявили чоловіка без свідомості. На щастя, його вдалося привести до тями. Пожежу локалізували.Як вдалося з'ясувати вогнеборцям, ще до їхнього приїзду сусіди викликали поліцію через неадекватну поведінку агресивного чоловіка, котрий лаявся та бив свою матір. Згодом закрився у квартирі та підпалив її.Через значне задимлення у під'їзді погіршилося самопочуття у кількох малолітніх дітей з сусідніх квартир. Їм довелося викликати екстрену медичну допомогу.

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