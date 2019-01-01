У пункті пропуску «Устилуг» – черги автівок
Сьогодні, 10:16
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 20 грудня стоять 190 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00
Республіка Польща: “Устилуг” – 20, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –40
“Грушів” – 0, “Смільниця” – 0, “Шегині” - 60, “Краковець” –70", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00
Республіка Польща: “Устилуг” – 20, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –40
“Грушів” – 0, “Смільниця” – 0, “Шегині” - 60, “Краковець” –70", - йдеться у повідомлені.
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