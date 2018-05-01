У селі на Волині на смерть розбився молодий мотоцикліст





Про це



За словами місцевих жителів, приблизно о 3:00 24-річний мотоцикліст розбився на смерть. Повідомили, що це був житель села Кримне.



Факт смертельної ДТП підтвердили у Старовижівському РВ національної поліції України у Волинській області.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Кримне Старовижівського району сьогодні вночі, 20 грудня, сталася смертельна аварія.Про це «Волинь.Правда» стало відомо з власних джерел.За словами місцевих жителів, приблизно о 3:00 24-річний мотоцикліст розбився на смерть. Повідомили, що це був житель села Кримне.Факт смертельної ДТП підтвердили у Старовижівському РВ національної поліції України у Волинській області.Головне фото - ілюстративне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію