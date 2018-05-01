вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині на смерть розбився молодий мотоцикліст

У селі на Волині на смерть розбився молодий мотоцикліст
У селі Кримне Старовижівського району сьогодні вночі, 20 грудня, сталася смертельна аварія.

Про це «Волинь.Правда» стало відомо з власних джерел.

За словами місцевих жителів, приблизно о 3:00 24-річний мотоцикліст розбився на смерть. Повідомили, що це був житель села Кримне.

Факт смертельної ДТП підтвердили у Старовижівському РВ національної поліції України у Волинській області.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, мотоцикліст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Врізався у світлофор та намагався втекти: у Луцьку вночі ловили п'яного водія
Сьогодні, 10:40
У головного прокурора Волині – новий заступник
Сьогодні, 10:35
У селі на Волині на смерть розбився молодий мотоцикліст
Сьогодні, 10:27
У пункті пропуску «Устилуг» – черги автівок
Сьогодні, 10:16
У Ковелі чоловік зачинився у квартирі й підпалив її
Сьогодні, 10:13
Схожі новини
47-річний волинянин на смерть розбився на мотоциклі 47-річний волинянин на смерть розбився на мотоциклі
05 листопад, 10:23
Не впорався з керуванням: на Рівненщині від удару об дерево загинув мотоцикліст Не впорався з керуванням: на Рівненщині від удару об дерево загинув мотоцикліст
15 квітень, 05:10
Не впорався з керуванням: на Волині загинув мотоцикліст Не впорався з керуванням: на Волині загинув мотоцикліст
01 травень, 2018, 11:06
У Луцьку поховали мотоцикліста, який потрапив в аварію на Львівській У Луцьку поховали мотоцикліста, який потрапив в аварію на Львівській
17 травень, 2017, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція завела «кримінал» за фактом пожежі автобусів у луцького перевізника
Сьогодні, 11:45
 0
Деталі пожежі у Луцьку на Карбишева: евакуювали 15 людей
Сьогодні, 11:38
 0
У луцькому ЦНАПі у День Миколая одружилися 5 пар молодят. ФОТО
Сьогодні, 11:34
 0
Смертельна аварія на Волині: автомобіль збив 34-річного чоловіка
Сьогодні, 11:25
 0
Призначили нового керівника Володимир-Волинської місцевої прокуратури
Сьогодні, 11:20
 0
Медіа
відео
1/8