У селі на Волині на смерть розбився молодий мотоцикліст
Сьогодні, 10:27
У селі Кримне Старовижівського району сьогодні вночі, 20 грудня, сталася смертельна аварія.
Про це «Волинь.Правда» стало відомо з власних джерел.
За словами місцевих жителів, приблизно о 3:00 24-річний мотоцикліст розбився на смерть. Повідомили, що це був житель села Кримне.
Факт смертельної ДТП підтвердили у Старовижівському РВ національної поліції України у Волинській області.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це «Волинь.Правда» стало відомо з власних джерел.
За словами місцевих жителів, приблизно о 3:00 24-річний мотоцикліст розбився на смерть. Повідомили, що це був житель села Кримне.
Факт смертельної ДТП підтвердили у Старовижівському РВ національної поліції України у Волинській області.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У головного прокурора Волині – новий заступник
Сьогодні, 10:35
У селі на Волині на смерть розбився молодий мотоцикліст
Сьогодні, 10:27
У пункті пропуску «Устилуг» – черги автівок
Сьогодні, 10:16
У Ковелі чоловік зачинився у квартирі й підпалив її
Сьогодні, 10:13