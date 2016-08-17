У головного прокурора Волині – новий заступник

Прокурор Волиніпредставив колективу прокуратури заступника прокурора області -, призначеного на цю посаду 19 грудня 2019 року наказом Генерального прокурораПро це повідомляє пресслужба прокуратури області.Вітаючи Семенюка із призначенням на посаду, прокурор області висловив упевненість, що увесь попередній досвід роботи в органах прокуратури саме на Волині допоможе йому досягати разом із колективом необхідних наразі суспільству реальних результатів у боротьбі з корупцією і злочинністю.Анатолій Семенюк народився 4 січня 1976 року у селі Гірники Ратнівського району.Вищу освіту здобув у Львівській комерційній академії та Національній академії прокуратури України.В органах прокуратури – з 2002 року. За цей час обіймав різні, в тому числі керівні, посади в органах прокуратури Волинської області.До призначення на посаду заступника прокурора області працював начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Волинської області.