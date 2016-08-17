У головного прокурора Волині – новий заступник
Сьогодні, 10:35
Прокурор Волині Тарас Безрукий представив колективу прокуратури заступника прокурора області - Анатолія Семенюка, призначеного на цю посаду 19 грудня 2019 року наказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Вітаючи Семенюка із призначенням на посаду, прокурор області висловив упевненість, що увесь попередній досвід роботи в органах прокуратури саме на Волині допоможе йому досягати разом із колективом необхідних наразі суспільству реальних результатів у боротьбі з корупцією і злочинністю.
Довідково:
Анатолій Семенюк народився 4 січня 1976 року у селі Гірники Ратнівського району.
Вищу освіту здобув у Львівській комерційній академії та Національній академії прокуратури України.
В органах прокуратури – з 2002 року. За цей час обіймав різні, в тому числі керівні, посади в органах прокуратури Волинської області.
До призначення на посаду заступника прокурора області працював начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Волинської області.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Вітаючи Семенюка із призначенням на посаду, прокурор області висловив упевненість, що увесь попередній досвід роботи в органах прокуратури саме на Волині допоможе йому досягати разом із колективом необхідних наразі суспільству реальних результатів у боротьбі з корупцією і злочинністю.
Довідково:
Анатолій Семенюк народився 4 січня 1976 року у селі Гірники Ратнівського району.
Вищу освіту здобув у Львівській комерційній академії та Національній академії прокуратури України.
В органах прокуратури – з 2002 року. За цей час обіймав різні, в тому числі керівні, посади в органах прокуратури Волинської області.
До призначення на посаду заступника прокурора області працював начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Волинської області.
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