Врізався у світлофор та намагався втекти: у Луцьку вночі ловили п'яного водія
Сьогодні, 10:40
У Луцьку водій легковика Opel Astra, повертаючи з вулиці Карпенка-Карого на вулицю Задворецьку, скоїв ДТП. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.
Аварія трапилася вночі 20 грудня, - пишуть Волинські Новини.
Як повідомили у коментарі виданню у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій автомобіля Opel Astra влетів у світлофор. Керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння, вийшовши з авто, намагався втекти.
Автомобіль отримав значні механічні пошкодження. На місці аварії працювала патрульна поліція.
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Аварія трапилася вночі 20 грудня, - пишуть Волинські Новини.
Як повідомили у коментарі виданню у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій автомобіля Opel Astra влетів у світлофор. Керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння, вийшовши з авто, намагався втекти.
Автомобіль отримав значні механічні пошкодження. На місці аварії працювала патрульна поліція.
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