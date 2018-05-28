Врізався у світлофор та намагався втекти: у Луцьку вночі ловили п'яного водія





Аварія трапилася вночі 20 грудня, - пишуть



Як повідомили у коментарі виданню у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій автомобіля Opel Astra влетів у світлофор. Керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння, вийшовши з авто, намагався втекти.



Автомобіль отримав значні механічні пошкодження. На місці аварії працювала патрульна поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій легковика Opel Astra, повертаючи з вулиці Карпенка-Карого на вулицю Задворецьку, скоїв ДТП. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.Аварія трапилася вночі 20 грудня, - пишуть Волинські Новини Як повідомили у коментарі виданню у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій автомобіля Opel Astra влетів у світлофор. Керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння, вийшовши з авто, намагався втекти.Автомобіль отримав значні механічні пошкодження. На місці аварії працювала патрульна поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію