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Врізався у світлофор та намагався втекти: у Луцьку вночі ловили п'яного водія

Врізався у світлофор та намагався втекти: у Луцьку вночі ловили п'яного водія
У Луцьку водій легковика Opel Astra, повертаючи з вулиці Карпенка-Карого на вулицю Задворецьку, скоїв ДТП. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

Аварія трапилася вночі 20 грудня, - пишуть Волинські Новини.

Як повідомили у коментарі виданню у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій автомобіля Opel Astra влетів у світлофор. Керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння, вийшовши з авто, намагався втекти.

Автомобіль отримав значні механічні пошкодження. На місці аварії працювала патрульна поліція.

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Теги: аварія, Луцьк, п'яний водій
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