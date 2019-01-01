Смертельна аварія на Волині: автомобіль збив 34-річного чоловіка





Смертельна автопригода трапилася ввечері 19 грудня між селами Житані та Хобултова на автодорозі сполученням «Устилуг – Луцьк», - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



Водій, 26-річний житель Локачинського району, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, на смерть збив 34-річного жителя Володимир-Волинського району, котрий перебував на проїжджій частині.



За фактом летального ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському районі внаслідок автопригоди загинув 34-річний пішохід.Смертельна автопригода трапилася ввечері 19 грудня між селами Житані та Хобултова на автодорозі сполученням «Устилуг – Луцьк», - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Водій, 26-річний житель Локачинського району, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, на смерть збив 34-річного жителя Володимир-Волинського району, котрий перебував на проїжджій частині.За фактом летального ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію