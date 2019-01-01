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Смертельна аварія на Волині: автомобіль збив 34-річного чоловіка

Смертельна аварія на Волині: автомобіль збив 34-річного чоловіка
У Володимирі-Волинському районі внаслідок автопригоди загинув 34-річний пішохід.

Смертельна автопригода трапилася ввечері 19 грудня між селами Житані та Хобултова на автодорозі сполученням «Устилуг – Луцьк», - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Водій, 26-річний житель Локачинського району, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, на смерть збив 34-річного жителя Володимир-Волинського району, котрий перебував на проїжджій частині.

За фактом летального ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.




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Теги: смерть, аварія, Волинь, дорога
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