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У луцькому ЦНАПі у День Миколая одружилися 5 пар молодят. ФОТО

У луцькому ЦНАПі у День Миколая одружилися 5 пар молодят. ФОТО
У Луцьку в ЦНАПі на День святого Миколая одружились 5 пар.

Про це повідомили у Центрі надання адміністративних послуг на сторінці у facebook.

"Святий Миколай був щедрий на приємні події у департаменті ЦНАП : у святковий день поєднали свою долю п’ять пар закоханих!" - йдеться у дописі.

Аби наступні відвідування департаменту були не менш приємними для молодят, директор ЦНАПу Лариса Карп’як подарувала їм «Сервісні картки». Тож впродовж пів року молоді пари матимуть можливість на позачергове обслуговування при наданні будь-якої адміністративної послуги.

У луцькому ЦНАПі у День Миколая одружилися 5 пар молодят. ФОТО
У луцькому ЦНАПі у День Миколая одружилися 5 пар молодят. ФОТО
У луцькому ЦНАПі у День Миколая одружилися 5 пар молодят. ФОТО
У луцькому ЦНАПі у День Миколая одружилися 5 пар молодят. ФОТО

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Теги: Луцьк, ЦНАП, шлюб
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