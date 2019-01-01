Деталі пожежі у Луцьку на Карбишева: евакуювали 15 людей





До служби порятунку повідомлення про пожежу в трьохповерховій будівлі надійшло о 15:47, - інформує



О 15:55 на місце події прибули працівники 1-ї, 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин, які в ході розвідки з’ясували, що пожежа виникла на першому поверсі в роздягальні. За допомогою апаратів на стисненому повітрі вогнеборці потрапили у задимлене приміщення та приступили до гасіння вогню.



Пожежу локалізували о 16:07, ліквідували о 16:18. Рятувальники здійснили заходи з евакуації близько 15 людей, які перебували в приміщенні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора у Луцьку на Карбишева горіло складське приміщення.До служби порятунку повідомлення про пожежу в трьохповерховій будівлі надійшло о 15:47, - інформує ДСНС у Волинській області. О 15:55 на місце події прибули працівники 1-ї, 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин, які в ході розвідки з’ясували, що пожежа виникла на першому поверсі в роздягальні. За допомогою апаратів на стисненому повітрі вогнеборці потрапили у задимлене приміщення та приступили до гасіння вогню.Пожежу локалізували о 16:07, ліквідували о 16:18. Рятувальники здійснили заходи з евакуації близько 15 людей, які перебували в приміщенні.

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