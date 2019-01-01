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Деталі пожежі у Луцьку на Карбишева: евакуювали 15 людей

Деталі пожежі у Луцьку на Карбишева: евакуювали 15 людей
Вчора у Луцьку на Карбишева горіло складське приміщення.

До служби порятунку повідомлення про пожежу в трьохповерховій будівлі надійшло о 15:47, - інформує ДСНС у Волинській області.

О 15:55 на місце події прибули працівники 1-ї, 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин, які в ході розвідки з’ясували, що пожежа виникла на першому поверсі в роздягальні. За допомогою апаратів на стисненому повітрі вогнеборці потрапили у задимлене приміщення та приступили до гасіння вогню.

Пожежу локалізували о 16:07, ліквідували о 16:18. Рятувальники здійснили заходи з евакуації близько 15 людей, які перебували в приміщенні.

Деталі пожежі у Луцьку на Карбишева: евакуювали 15 людей
Деталі пожежі у Луцьку на Карбишева: евакуювали 15 людей
Деталі пожежі у Луцьку на Карбишева: евакуювали 15 людей

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Теги: пожежа, Луцьк, евакуація людей
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