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Поліція завела «кримінал» за фактом пожежі автобусів у луцького перевізника

Поліція завела «кримінал» за фактом пожежі автобусів у луцького перевізника
У Луцьку за фактом пожежі автобусів поліція розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, що сьогодні вночі на території одного із підприємств у Луцьку згоріло чотири автобуси ЗАЗ А-10, Hyundai, Богдан А-10 та Mersedes Benz, - пише ГУНП у Волинській області.

Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (умисне пошкодження чи знищення майна) Кримінального кодексу України.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ліквідували пожежу.

Згідно з попереднім висновком експерта Державної служби з надзвичайних ситуацій ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки одного із автобусів, внаслідок чого відбулося загорання інших транспортних засобів, які знаходились поряд. З місця події вилучили пожежне сміття.

Проводиться досудове розслідування в ході якого будуть з’ясовані остаточні обставини пожежі.




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Теги: Санрайз, пожежа, вогонь, перевізник
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Коментарі 1
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Хаха
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