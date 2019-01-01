Поліція завела «кримінал» за фактом пожежі автобусів у луцького перевізника





Нагадаємо, що сьогодні



Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (умисне пошкодження чи знищення майна) Кримінального кодексу України.



На місце події виїжджали слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ліквідували пожежу.



Згідно з попереднім висновком експерта Державної служби з надзвичайних ситуацій ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки одного із автобусів, внаслідок чого відбулося загорання інших транспортних засобів, які знаходились поряд. З місця події вилучили пожежне сміття.



Проводиться досудове розслідування в ході якого будуть з’ясовані остаточні обставини пожежі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку за фактом пожежі автобусів поліція розпочали кримінальне провадження.Нагадаємо, що сьогодні вночі на території одного із підприємств у Луцьку згоріло чотири автобуси ЗАЗ А-10, Hyundai, Богдан А-10 та Mersedes Benz, - пише ГУНП у Волинській області.Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (умисне пошкодження чи знищення майна) Кримінального кодексу України.На місце події виїжджали слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ліквідували пожежу.Згідно з попереднім висновком експерта Державної служби з надзвичайних ситуацій ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки одного із автобусів, внаслідок чого відбулося загорання інших транспортних засобів, які знаходились поряд. З місця події вилучили пожежне сміття.Проводиться досудове розслідування в ході якого будуть з’ясовані остаточні обставини пожежі.

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