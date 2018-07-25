Відсьогодні в Україні вводять в обіг нові банкноти та монети

Національний банк України сьогодні, 20 грудня, вводить в обіг нові банкноти номіналом 50 гривень та монети номіналом 5 гривень.Як повідомляється на сайті НБУ, оновлені банкноти номіналом 50 гривень мають аналогічний розмір, таку колірну гаму і містять основні зображення банкнот відповідного номіналу попередніх зразків, включаючи портрет видатного державного діяча України Михайла Грушевського на лицьовій стороні, - пише УНІАН.Водночас нова банкнота має вдосконалену систему захисту, включаючи покращену рельєфність елементів друку, досконаліші елементи ультрафіолетового й інфрачервоного захисту.Монета номіналом 5 гривень виготовлена з цинкового сплаву з гальванічним покриттям. На реверсі монети зображено портрет гетьмана Богдана Хмельницького, як і на банкноті аналогічного номіналу.Як згодом прокоментували в НБУ, спочатку регулятор планує ввести в обіг по 5 мільйонів нових банкнот і монет, але з часом ця кількість буде збільшуватися залежно від потреб економіки. У НБУ повідомили, що банки вже можуть отримувати оновлені грошові знаки у підрозділах НБУ і видавати своїм клієнтам.