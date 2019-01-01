Сервіс-центр EVODA працюватиме у найближчі дві суботи за передноворічні вихідні
Сьогодні, 18:16
Центр обслуговування клієнтів EVODA повідомляє, що працюватиме 21 і 28 грудня у звичайному режимі із 8:00 до 18:00.
Про це йдеться на сайті "Луцькводоканал".
Також із 20 грудня до 3 січня працюватиме кол-центр для прийому показників лічильників як холодної, так і гарячої води за телефоном (0332) 28 40 40. Години роботи кол-центру – із 7:45 до 20:00.
Зауважують, необхідно погасити поточні нарахування та заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення, адже банки працюватимуть до 27 грудня. У разі затримок з оплатою може нараховуватися пеня або буде надіслано повідомлення про припинення надання послуг водопостачання.
Просять не затягувати із подачею показників лічильників, враховуючи період новорічно-різдвяних свят та необхідність своєчасно провести всі розрахунки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті "Луцькводоканал".
Також із 20 грудня до 3 січня працюватиме кол-центр для прийому показників лічильників як холодної, так і гарячої води за телефоном (0332) 28 40 40. Години роботи кол-центру – із 7:45 до 20:00.
Зауважують, необхідно погасити поточні нарахування та заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення, адже банки працюватимуть до 27 грудня. У разі затримок з оплатою може нараховуватися пеня або буде надіслано повідомлення про припинення надання послуг водопостачання.
Просять не затягувати із подачею показників лічильників, враховуючи період новорічно-різдвяних свят та необхідність своєчасно провести всі розрахунки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Відкрите суспільство»: луцькі ІТ-спеціалісти започаткували безкоштовний цикл тренінгів для журналістів
Сьогодні, 18:47
Чи об'єднають СНУ та ЛНТУ в один університет
Сьогодні, 18:40
Сервіс-центр EVODA працюватиме у найближчі дві суботи за передноворічні вихідні
Сьогодні, 18:16
Волинська боксерка готується до літньої олімпіади в Токіо
Сьогодні, 17:48