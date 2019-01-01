Сервіс-центр EVODA працюватиме у найближчі дві суботи за передноворічні вихідні





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Також із 20 грудня до 3 січня працюватиме кол-центр для прийому показників лічильників як холодної, так і гарячої води за телефоном (0332) 28 40 40. Години роботи кол-центру – із 7:45 до 20:00.



Зауважують, необхідно погасити поточні нарахування та заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення, адже банки працюватимуть до 27 грудня. У разі затримок з оплатою може нараховуватися пеня або буде надіслано повідомлення про припинення надання послуг водопостачання.



Просять не затягувати із подачею показників лічильників, враховуючи період новорічно-різдвяних свят та необхідність своєчасно провести всі розрахунки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центр обслуговування клієнтів EVODA повідомляє, що працюватиме 21 і 28 грудня у звичайному режимі із 8:00 до 18:00.Про це йдеться на сайті "Луцькводоканал" Також із 20 грудня до 3 січня працюватиме кол-центр для прийому показників лічильників як холодної, так і гарячої води за телефоном (0332) 28 40 40. Години роботи кол-центру – із 7:45 до 20:00.Зауважують, необхідно погасити поточні нарахування та заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення, адже банки працюватимуть до 27 грудня. У разі затримок з оплатою може нараховуватися пеня або буде надіслано повідомлення про припинення надання послуг водопостачання.Просять не затягувати із подачею показників лічильників, враховуючи період новорічно-різдвяних свят та необхідність своєчасно провести всі розрахунки.

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