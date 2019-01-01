У Луцьку маленьких пацієнтів дитячої обласної лікарні привітали з Днем Миколая. ФОТО
Сьогодні, 12:20
У Луцьку на День святого Миколая в обласній дитячій клінічній лікарні вітали маленьких пацієнтів зі святом.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання у facebook.
Юлія Панасюк з групою волонтерів були виконавцями дитячих бажань, які писали важкохворі дітки в листах до святого Миколая.
Велосипеди, самокати, ручні годинники, ведмеді, ляльки кольорові гелеві кульки та багато інших речей з подивом та радістю отримували пацієнти педіатричного відділення №3.
Чудовим подарунком від Волинського обласного відділення Дитячого фонду Україна став святковий концерт. Народний театр ансамблю “Зорецвіт” Ківерцівського центру позашкільної освіти розважав усіх присутніх мистецьким виконанням танцювальних композицій.
Особливим гостинцем для пацієнтів та працівників була солодка продукція (варення, протерті ягоди, березовий сік) консервних цехів державних лісогосподарських підприємств.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання у facebook.
Юлія Панасюк з групою волонтерів були виконавцями дитячих бажань, які писали важкохворі дітки в листах до святого Миколая.
Велосипеди, самокати, ручні годинники, ведмеді, ляльки кольорові гелеві кульки та багато інших речей з подивом та радістю отримували пацієнти педіатричного відділення №3.
Чудовим подарунком від Волинського обласного відділення Дитячого фонду Україна став святковий концерт. Народний театр ансамблю “Зорецвіт” Ківерцівського центру позашкільної освіти розважав усіх присутніх мистецьким виконанням танцювальних композицій.
Особливим гостинцем для пацієнтів та працівників була солодка продукція (варення, протерті ягоди, березовий сік) консервних цехів державних лісогосподарських підприємств.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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