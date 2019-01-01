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Волинські лісівники знайшли крадену деревину в одному із приватних будинків

Волинські лісівники знайшли крадену деревину в одному із приватних будинків
На Маневиччині працівники державної лісової охорони та група оперативного реагування ДП «Колківське ЛГ» виявили порубку лісу.

Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

За слідами руху транспорту вдалося встановити, що крадену лісопродукцію везли у напрямку села Старий Чорторийськ. Біля одного із приватних будинків, де зараз ніхто не проживає, виявили деревину.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Лісопродукцію вилучили до з’ясування обставин подій та встановлення причетних до злочину.

У цьому випадку сума завданих збитків становить майже 150 тисяч гривень, за що передбачено кримінальну відповідальність.


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Теги: порубка лісу, лісівники, Волинь
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