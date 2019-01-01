Волинські лісівники знайшли крадену деревину в одному із приватних будинків





Про це повідомляє



За слідами руху транспорту вдалося встановити, що крадену лісопродукцію везли у напрямку села Старий Чорторийськ. Біля одного із приватних будинків, де зараз ніхто не проживає, виявили деревину.



На місці працювала слідчо-оперативна група. Лісопродукцію вилучили до з’ясування обставин подій та встановлення причетних до злочину.



У цьому випадку сума завданих збитків становить майже 150 тисяч гривень, за що передбачено кримінальну відповідальність.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Маневиччині працівники державної лісової охорони та група оперативного реагування ДП «Колківське ЛГ» виявили порубку лісу.Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ. За слідами руху транспорту вдалося встановити, що крадену лісопродукцію везли у напрямку села Старий Чорторийськ. Біля одного із приватних будинків, де зараз ніхто не проживає, виявили деревину.На місці працювала слідчо-оперативна група. Лісопродукцію вилучили до з’ясування обставин подій та встановлення причетних до злочину.У цьому випадку сума завданих збитків становить майже 150 тисяч гривень, за що передбачено кримінальну відповідальність.

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