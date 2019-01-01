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Аваков дав наказ негайно закрити всі гральні заклади в Україні

Аваков дав наказ негайно закрити всі гральні заклади в Україні
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що відсьогодні, 20 грудня всі гральні заклади до 16 годині припиняють функціонування.

Про це він заявив сьогодні, 20 грудня, під час селекторної наради, - йдеться на сайті МВС.

«Постанова Кабінету міністрів вже опублікована і набула чинності. Вона полягає в наступному - скасувати наказ Державного кабінету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 року в частині діяльності розповсюджувачів лотерей. Національній поліції та фіскальній службі забезпечити вжиття відповідних заходів», - сказав Аваков.

Він наголосив, що це питання буде регулюватися спеціальним законом, який наразі розглядається та буде прийнятий Верховною Радою.

«Постанова Кабміну нам диктує, що всі гральні клуби, лотереї та ігральні заклади повинні бути зачиненими. Я вимагаю від голови поліції, Фіскальна служба також буде долучена. Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів», - додав міністр.

Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що поліція готова до виконання наказу.

Начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Околіт зазначив, що лише за минулу ніч поліція припинила діяльність 152 різноманітних об’єктів грального бізнесу, які вважалися незаконними. Приблизна загальна вартість вилученого грального обладнання становить 46 мільйонів гривень.

«Сьогодні вночі спеціалісти ДСР відпрацювали лише ті гральні заклади, які вважалися незаконними. А після рішення Кабінету міністрів будуть скасовані електронні системи. Тепер всі державні лотереї позбавляються можливості використовувати свої електронні системи. У зв’язку з цим, необхідно створити постійно діючі мобільні групи слідчих підрозділів та ДСР на місцях. Дані групи повинні протидіяти, виявляти та документувати незаконний гральний бізнес», - зазначив Володимир Околіт.


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Теги: Арсен Аваков, гральні заклади
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