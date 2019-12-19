У виправній колонії на Волині відправили святкову службу





Про це йдеться на



Під час богослужіння священнослужителі традиційно звершили сповідь та причастили засуджених.



По завершенні Літургії клірики Волинської єпархії привітали адміністрацію колонії та її тимчасових мешканців з престольним святом та роздали засудженим солодкі подарунки і засоби гігієни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 грудня клірики Волинської єпархії протоієрей Михаїл Кулакевич та священник Олександр Шинкарук звершили божественну літургію у храмі, який знаходиться на території Цуманської виправної колонії №84.Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП). Під час богослужіння священнослужителі традиційно звершили сповідь та причастили засуджених.По завершенні Літургії клірики Волинської єпархії привітали адміністрацію колонії та її тимчасових мешканців з престольним святом та роздали засудженим солодкі подарунки і засоби гігієни.

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