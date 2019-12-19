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У виправній колонії на Волині відправили святкову службу

У виправній колонії на Волині відправили святкову службу
19 грудня клірики Волинської єпархії протоієрей Михаїл Кулакевич та священник Олександр Шинкарук звершили божественну літургію у храмі, який знаходиться на території Цуманської виправної колонії №84.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).

Під час богослужіння священнослужителі традиційно звершили сповідь та причастили засуджених.

По завершенні Літургії клірики Волинської єпархії привітали адміністрацію колонії та її тимчасових мешканців з престольним святом та роздали засудженим солодкі подарунки і засоби гігієни.

У виправній колонії на Волині відправили святкову службу
У виправній колонії на Волині відправили святкову службу
У виправній колонії на Волині відправили святкову службу

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Теги: виправна колонія, святкове богослужіння, УПЦ (МП)
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