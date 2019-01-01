Де на Волині не буде світла 21 грудня





Луцький район



1. 10:00-17:00

ДП "Центр сертиф. та експ. нас. і садив. матер." (Сортодослідна станція), Липинська сільська рада (Дитсадок, Котельня, Школа, будинок культури), ПАТ „Укртелеком” (АТС), Підприємство „Олдем”, ПАТ”Волиньгаз” с. Липини вул. Шкільна, Нова, Молодіжна, Першотравнева, Садова, Спортивна, Космонавтів



Любомльський та Шацький райони

Вимкнень споживачів не заплановано



Любешівський район



1. 10:00-16:00

Санепідемстанція, військомат, виробнича база ФОП Токарчук В.С, побут смт Любешів, вул. Поліська (частково), Свободи (частково), Пушкіна (частково);

с. Зарудчі, вул. Пушкіна (частково), вул. Незалежності (частково)



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Нововолинськ

Вимкнень споживачів не заплановано



Ратнівський район

Інформацію не надано



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10, Гагаріна,2-27, Жуковського, Героїв УПА,2-15, Тиха.

2. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вул.Чехова,1-15, 21,33,16-67А, Ліпкана,1-10

3. ПЛ-0,4 кВ КТП-118 9:00-17:00 с.Уляники артсвердловина, склад.

4. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-496 9:00-17:00 с.Іванчиці вул.Буківська,1-15,4-8,17-31,12-24.

5. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)

с.Бортяхівка (повністю)

с.Тихотин (повністю) с.Переспа (повністю)

с.Бортяхівка (повністю)

с.Тихотин (повністю)

6. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Нагірна, Тиха.

7. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.

8. Л43-02 9:00-17:00 с.Духче (повністю)

с.Берегове (повністю) с.Духче (повністю)

с.Берегове (повністю)

9. ПЛ-0,4 кВ КТП-38 9:00-17:00 с.Забара (повністю)



10. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир кіоск, адмінприміщення, магазин. с.Немир вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Шкільна.

11. Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю)

с.Літогоща (повністю) с.Іванівка (повністю)

с.Літогоща (повністю)

12. Л71-03 9:00-17:00 с.Забара (повністю)

с.Мирославка (повністю)

с.Мильськ (повністю) с.Іванівка (повністю)

с.Літогоща (повністю)

с.Мильськ (повністю)

13. Л34-02 9:00-17:00 с.Немир (повністю)

с.Раймісто (повністю) с.Немир (повністю)

с.Раймісто (повністю)



Старовижівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Турійський район

Вимкнень споживачів не заплановано





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 10:00-17:00ДП "Центр сертиф. та експ. нас. і садив. матер." (Сортодослідна станція), Липинська сільська рада (Дитсадок, Котельня, Школа, будинок культури), ПАТ „Укртелеком” (АТС), Підприємство „Олдем”, ПАТ”Волиньгаз” с. Липини вул. Шкільна, Нова, Молодіжна, Першотравнева, Садова, Спортивна, КосмонавтівВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-16:00Санепідемстанція, військомат, виробнича база ФОП Токарчук В.С, побут смт Любешів, вул. Поліська (частково), Свободи (частково), Пушкіна (частково);с. Зарудчі, вул. Пушкіна (частково), вул. Незалежності (частково)Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоІнформацію не надано1. 9:00-17:00м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10, Гагаріна,2-27, Жуковського, Героїв УПА,2-15, Тиха.2. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вул.Чехова,1-15, 21,33,16-67А, Ліпкана,1-103. ПЛ-0,4 кВ КТП-118 9:00-17:00 с.Уляники артсвердловина, склад.4. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-496 9:00-17:00 с.Іванчиці вул.Буківська,1-15,4-8,17-31,12-24.5. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Тихотин (повністю) с.Переспа (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Тихотин (повністю)6. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Нагірна, Тиха.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.8. Л43-02 9:00-17:00 с.Духче (повністю)с.Берегове (повністю) с.Духче (повністю)с.Берегове (повністю)9. ПЛ-0,4 кВ КТП-38 9:00-17:00 с.Забара (повністю)10. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир кіоск, адмінприміщення, магазин. с.Немир вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Шкільна.11. Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю)с.Літогоща (повністю) с.Іванівка (повністю)с.Літогоща (повністю)12. Л71-03 9:00-17:00 с.Забара (повністю)с.Мирославка (повністю)с.Мильськ (повністю) с.Іванівка (повністю)с.Літогоща (повністю)с.Мильськ (повністю)13. Л34-02 9:00-17:00 с.Немир (повністю)с.Раймісто (повністю) с.Немир (повністю)с.Раймісто (повністю)Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано

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