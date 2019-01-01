вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі в аварії постраждала водійка Audi

У Володимирі в аварії постраждала водійка Audi
У Володимирі-Волинському на вулиці Устилузькій трапилася ДТП.

Автопригода сталась 19-го грудня о 21:40, - пише Буг.

35-річний водій авто марки Mercedes-Benz наздогнав автомобіль марки Audi. ДТП трапилося на вулиці Устилузькій біля АЗС «Окко».

Як розповіли БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції, водій не вибрав безпечної дистанції і швидкості руху.

Водійку Audi, мешканку Володимира-Волинського госпіталізували у неврологічне відділення місцевої лікарні. У жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Володимирі-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як прикрасили головну ялинку у Рожищі. ФОТО
Сьогодні, 13:58
«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*
Сьогодні, 13:50
У Володимирі в аварії постраждала водійка Audi
Сьогодні, 13:43
У Львові на балконі квартири багатоповерхівки виявили майже 1700 кажанів. ФОТО
Сьогодні, 13:20
У виправній колонії на Волині відправили святкову службу
Сьогодні, 12:55
Схожі новини
У місті на Волині автомобіль збив матір з сином У місті на Волині автомобіль збив матір з сином
18 грудень, 10:47
Аварія у Володимирі: авто вилетіло на тротуар Аварія у Володимирі: авто вилетіло на тротуар
21 листопад, 12:01
Смертельна аварія на Волині: автомобіль збив 34-річного чоловіка Смертельна аварія на Волині: автомобіль збив 34-річного чоловіка
Сьогодні, 11:25
Врізався у світлофор та намагався втекти: у Луцьку вночі ловили п'яного водія Врізався у світлофор та намагався втекти: у Луцьку вночі ловили п'яного водія
Сьогодні, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У житлових комплексах «Інвестора» встановили живі ялинки у горщиках. ФОТО*
Сьогодні, 14:40
 0
Майже 300 Миколаїв на одній площі: на Волині встановили рекорд України. ВІДЕО
Сьогодні, 14:16
 0
Як прикрасили головну ялинку у Рожищі. ФОТО
Сьогодні, 13:58
 0
«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*
Сьогодні, 13:50
 0
У Володимирі в аварії постраждала водійка Audi
Сьогодні, 13:43
 0
Медіа
відео
1/8