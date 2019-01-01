У Володимирі в аварії постраждала водійка Audi





Автопригода сталась 19-го грудня о 21:40, - пише



35-річний водій авто марки Mercedes-Benz наздогнав автомобіль марки Audi. ДТП трапилося на вулиці Устилузькій біля АЗС «Окко».



Як розповіли БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції, водій не вибрав безпечної дистанції і швидкості руху.



Водійку Audi, мешканку Володимира-Волинського госпіталізували у неврологічне відділення місцевої лікарні. У жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму.





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