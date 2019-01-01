У Володимирі в аварії постраждала водійка Audi
Сьогодні, 13:43
У Володимирі-Волинському на вулиці Устилузькій трапилася ДТП.
Автопригода сталась 19-го грудня о 21:40, - пише Буг.
35-річний водій авто марки Mercedes-Benz наздогнав автомобіль марки Audi. ДТП трапилося на вулиці Устилузькій біля АЗС «Окко».
Як розповіли БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції, водій не вибрав безпечної дистанції і швидкості руху.
Водійку Audi, мешканку Володимира-Волинського госпіталізували у неврологічне відділення місцевої лікарні. У жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму.
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Автопригода сталась 19-го грудня о 21:40, - пише Буг.
35-річний водій авто марки Mercedes-Benz наздогнав автомобіль марки Audi. ДТП трапилося на вулиці Устилузькій біля АЗС «Окко».
Як розповіли БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції, водій не вибрав безпечної дистанції і швидкості руху.
Водійку Audi, мешканку Володимира-Волинського госпіталізували у неврологічне відділення місцевої лікарні. У жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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