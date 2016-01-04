Як прикрасили головну ялинку у Рожищі. ФОТО
Сьогодні, 13:58
На площі Незалежності у райцентрі Рожище відбулось урочисте запалення вогнів головної ялинки міста.
Традиційно дійство влаштували у День святого Миколая, 19 грудня. Про це пише Район.Рожище.
Присудніх на заході рожищан та гостей міста привітав зі святом святий Миколай. Також на плоші можна було сфотографуватися з героями популярних мультиків.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку мільйонами вогнів урочисто засяяла головна ялинка міста. ФОТО
Новорічну ялинку запалили після зворотнього відліку, який відраховувала уся площа.
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Традиційно дійство влаштували у День святого Миколая, 19 грудня. Про це пише Район.Рожище.
Присудніх на заході рожищан та гостей міста привітав зі святом святий Миколай. Також на плоші можна було сфотографуватися з героями популярних мультиків.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку мільйонами вогнів урочисто засяяла головна ялинка міста. ФОТО
Новорічну ялинку запалили після зворотнього відліку, який відраховувала уся площа.
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