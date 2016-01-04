вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як прикрасили головну ялинку у Рожищі. ФОТО

Як прикрасили головну ялинку у Рожищі. ФОТО
На площі Незалежності у райцентрі Рожище відбулось урочисте запалення вогнів головної ялинки міста.

Традиційно дійство влаштували у День святого Миколая, 19 грудня. Про це пише Район.Рожище.

Присудніх на заході рожищан та гостей міста привітав зі святом святий Миколай. Також на плоші можна було сфотографуватися з героями популярних мультиків.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку мільйонами вогнів урочисто засяяла головна ялинка міста. ФОТО

Новорічну ялинку запалили після зворотнього відліку, який відраховувала уся площа.

Як прикрасили головну ялинку у Рожищі. ФОТО
Як прикрасили головну ялинку у Рожищі. ФОТО
Як прикрасили головну ялинку у Рожищі. ФОТО
Як прикрасили головну ялинку у Рожищі. ФОТО
Як прикрасили головну ялинку у Рожищі. ФОТО
Як прикрасили головну ялинку у Рожищі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рожище, ялинка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У житлових комплексах «Інвестора» встановили живі ялинки у горщиках. ФОТО*
Сьогодні, 14:40
Майже 300 Миколаїв на одній площі: на Волині встановили рекорд України. ВІДЕО
Сьогодні, 14:16
Як прикрасили головну ялинку у Рожищі. ФОТО
Сьогодні, 13:58
«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*
Сьогодні, 13:50
У Володимирі в аварії постраждала водійка Audi
Сьогодні, 13:43
Схожі новини
У Рожищі хулігани зірвали святкові гірлянди з головної ялинки У Рожищі хулігани зірвали святкові гірлянди з головної ялинки
04 січень, 2016, 17:09
У Володимирі-Волинському відкрили головну ялинку У Володимирі-Волинському відкрили головну ялинку
19 грудень, 23:23
У Луцьку мільйонами вогнів урочисто засяяла головна ялинка міста. ФОТО У Луцьку мільйонами вогнів урочисто засяяла головна ялинка міста. ФОТО
19 грудень, 17:53
У Ковелі біля міської ялинки – з'їзд «Миколаїв» на мотоциклах. ФОТО У Ковелі біля міської ялинки – з'їзд «Миколаїв» на мотоциклах. ФОТО
19 грудень, 16:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У житлових комплексах «Інвестора» встановили живі ялинки у горщиках. ФОТО*
Сьогодні, 14:40
 0
Майже 300 Миколаїв на одній площі: на Волині встановили рекорд України. ВІДЕО
Сьогодні, 14:16
 0
Як прикрасили головну ялинку у Рожищі. ФОТО
Сьогодні, 13:58
 0
«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*
Сьогодні, 13:50
 0
У Володимирі в аварії постраждала водійка Audi
Сьогодні, 13:43
 0
Медіа
відео
1/8