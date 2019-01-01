У новому магазині популярної луцької мережі «балують» покупців піцою просто з печі. ФОТО*
Сьогодні, 17:05
У Луцьку відкрили ексклюзивний сьомий магазин місцевої мережі напівфабрикатів «Галя Балувана». Унікальність полягає в тому, що відвідувачі можуть придбати щось до столу не лише з традиційного переліку заморожених страв, але й скуштувати свіжої гарячої піци відразу з печі.
Відкрили магазин 20 грудня за адресою вулиця Конякіна, 17а.
Співвласник мережі магазинів «Галя Балувана» Володимир Матвійчук провів невеличку екскурсію і розповів про кухню закладу. «Особливість цього магазину полягає в тому, що тут можна купити гарячу піцу, адже заморожену ми віднедавна продаємо у всіх магазинах мережі, а гарячу, свіженьку, щойно спечену – лише тут», – з помітною гордістю за свою справу каже пан Володимир.
На Конякіна піцу готують, відразу заморожують і розвозять у всі інші точки мережі. Із самого ранку до вечора тут працює, так би мовити, конвеєрне виробництво, людина може прийти і відразу придбати гарячу піцу, чекати доведеться лічені миті.
Покупцям пропонують асортимент із чотирьох видів піц, які за ціною є цілком доступними – в межах 40 гривень:
– чотири види сиру на вершковій основі;
– три види м’яса: шинка, салямі та копчені ковбаски на вершковій основі;
– шинка, бочок, салямі, копчені ковбаски на томатній основі;
– на томатній основі з шинкою та печерицями.
Розповів, що відвідувачам ініціатива з гарячою піцою дуже сподобалася. «Люди приходять і так: «Вааау», гаряча піца». ми це цінуємо», – каже Володимир Матвійчук.
Історія «Галі Балуваної» у Луцьку розпочалася ще півтора року тому, коли лучани Володимир Матвійчук і Алла Теліга відкрили свій перший магазин на проспекті Грушевського. Заклад, що позиціонував себе як «справжній» і «домашній», дуже полюбився містянам. І не дивно, адже хто б відмовився від можливості зекономити купу часу на приготуванні пельменів, вареників чи голубців, придбавши ті ж самі страви відмінної якості за адекватну ціну.
Ще однією фішкою мережі є те, що покупці можуть спостерігати за процесом приготування, адже усі цехи – за прозорою стінкою.
У сьомій «Галі Балуваній» таких кухні є аж чотири і кожна спеціалізується на окремих стравах.
У першій секції займаються виготовленням супів, борщів, дерунів, друга спеціалізується на котлетах, зразах та інші м’ясних стравах, третя кухня – «ліпочна», де господині готують пельмені, вареники та інші вироби з тіста, на четвертій працюють піцейоли.
Мережа «Галя Балувана» має на меті популяризувати систему приготування страв із напівфабрикатів, адже це зручно: за декілька хвилин родина отримує на стіл ті ж самі домашні і смачні страви.
Для прикладу, аби пообідати супом із фрикадельками знадобиться всього 20 хвилин і 80 гривень. «Закипить вода і в неї потрібно занурити готову суміш з овочів, картопельки і фрикадельок. Результат нічим не відрізняється від того, що господиня зварить сама», – каже Володимир Матвійчук.
Ще одна фішка кожного з магазинів мережі – якісні і свіжі продукти. Власник переконує, що на них вони не економлять ніколи. Кожна кухня виготовляє і відразу «шоково» заморожує свою продукцію, це допомагає зберегти усі поживності та смакові якості компонентів.
Володимир Матвійчук розповів, що незабаром у Луцьку відкриють вже восьмий магазин за адресою: вулиця Дружби народів, 7. А вже наступного року до весни планують запуск і дев’ятої точки у місті.
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Відкрили магазин 20 грудня за адресою вулиця Конякіна, 17а.
Співвласник мережі магазинів «Галя Балувана» Володимир Матвійчук провів невеличку екскурсію і розповів про кухню закладу. «Особливість цього магазину полягає в тому, що тут можна купити гарячу піцу, адже заморожену ми віднедавна продаємо у всіх магазинах мережі, а гарячу, свіженьку, щойно спечену – лише тут», – з помітною гордістю за свою справу каже пан Володимир.
На Конякіна піцу готують, відразу заморожують і розвозять у всі інші точки мережі. Із самого ранку до вечора тут працює, так би мовити, конвеєрне виробництво, людина може прийти і відразу придбати гарячу піцу, чекати доведеться лічені миті.
Покупцям пропонують асортимент із чотирьох видів піц, які за ціною є цілком доступними – в межах 40 гривень:
– чотири види сиру на вершковій основі;
– три види м’яса: шинка, салямі та копчені ковбаски на вершковій основі;
– шинка, бочок, салямі, копчені ковбаски на томатній основі;
– на томатній основі з шинкою та печерицями.
Розповів, що відвідувачам ініціатива з гарячою піцою дуже сподобалася. «Люди приходять і так: «Вааау», гаряча піца». ми це цінуємо», – каже Володимир Матвійчук.
Історія «Галі Балуваної» у Луцьку розпочалася ще півтора року тому, коли лучани Володимир Матвійчук і Алла Теліга відкрили свій перший магазин на проспекті Грушевського. Заклад, що позиціонував себе як «справжній» і «домашній», дуже полюбився містянам. І не дивно, адже хто б відмовився від можливості зекономити купу часу на приготуванні пельменів, вареників чи голубців, придбавши ті ж самі страви відмінної якості за адекватну ціну.
Ще однією фішкою мережі є те, що покупці можуть спостерігати за процесом приготування, адже усі цехи – за прозорою стінкою.
У сьомій «Галі Балуваній» таких кухні є аж чотири і кожна спеціалізується на окремих стравах.
У першій секції займаються виготовленням супів, борщів, дерунів, друга спеціалізується на котлетах, зразах та інші м’ясних стравах, третя кухня – «ліпочна», де господині готують пельмені, вареники та інші вироби з тіста, на четвертій працюють піцейоли.
Мережа «Галя Балувана» має на меті популяризувати систему приготування страв із напівфабрикатів, адже це зручно: за декілька хвилин родина отримує на стіл ті ж самі домашні і смачні страви.
Для прикладу, аби пообідати супом із фрикадельками знадобиться всього 20 хвилин і 80 гривень. «Закипить вода і в неї потрібно занурити готову суміш з овочів, картопельки і фрикадельок. Результат нічим не відрізняється від того, що господиня зварить сама», – каже Володимир Матвійчук.
Ще одна фішка кожного з магазинів мережі – якісні і свіжі продукти. Власник переконує, що на них вони не економлять ніколи. Кожна кухня виготовляє і відразу «шоково» заморожує свою продукцію, це допомагає зберегти усі поживності та смакові якості компонентів.
Володимир Матвійчук розповів, що незабаром у Луцьку відкриють вже восьмий магазин за адресою: вулиця Дружби народів, 7. А вже наступного року до весни планують запуск і дев’ятої точки у місті.
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