Мріє про песика: у сина загиблого волинського Героя – день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Сьомий день народження вже незабаром зустріне- син– головного сержанта-командира міномету 14-тої окремої механізованої бригади, який загинув 16 березня 2017 року під час мінометного обстрілу опорного пункту поблизу с. Лобачеве Новоайдарського р-ну Луганської області разом із. Двоє його малолітніх синів втратили батька, а дружина – коханого чоловіка.Мама говорить про Олежика із неймовірною теплотою та любов'ю. Каже, що він надзвичайно допитливий, старанний, креативний, дружелюбний, щедрий проте дуже вразливий. Хлопчик дуже ніжний і повсякчас говорить: "Мамо, я тебе дуже люблю!".Олег – першокласник. Школа йому дуже подобається, хлопчик любить фізкультуру, що цілком відображає його рухливий характер. Найбільшим захопленням іменинника є гра з конструктором. Хлопчик дуже любить складати з лего машинки та іншу техніку. Також Олежик любить стрибати на батуті. Хлопчик любить читати історії про підводний світ та його жителів, а також про планету Земля. Хлопчик дуже любить тваринок і мріє про песика.Олежику з мамою цього літа пощастило побувати в Ізраїлі. Найбільше хлопчику сподобалось море та дорога до нього, адже на узбережжі розміщено багато спортивних майданчиків із тренажерами. Сім'я Яворських дуже вдячна організаторам поїздки за можливість побувати у Єрусалимі та його храмах.Хлопчик ще не вирішив ким хоче стати, проте однозначно говорить, що буде сильним чоловіком і у всьому допомагатиме своїй матусі.Любов Іванівна говорить, що багато побутових проблем допомагають вирішити працівники військової частини, де проходив службу за контрактом чоловік (вони підсобили з ремонтом, кожну зиму забезпечують родину дровами і постійно цікавляться, чи є ще якісь потреби, не полишають цю родину наодинці зі своїми проблемами).Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/31/yavorksymyk.htm.Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).Яворський Олег. Невдовзі 7 років (22.12.2012). Ковельський р-н, с. Поворськ. Розмір одягу: 134-136; Розмір взуття: 32-33.