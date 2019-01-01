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Мріє про песика: у сина загиблого волинського Героя – день народження

Мріє про песика: у сина загиблого волинського Героя – день народження
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Сьомий день народження вже незабаром зустріне Олег Яворський - син Яворського Миколи Васильовича – головного сержанта-командира міномету 14-тої окремої механізованої бригади, який загинув 16 березня 2017 року під час мінометного обстрілу опорного пункту поблизу с. Лобачеве Новоайдарського р-ну Луганської області разом із Миколою Грабарчуком. Двоє його малолітніх синів втратили батька, а дружина – коханого чоловіка.

Мама говорить про Олежика із неймовірною теплотою та любов'ю. Каже, що він надзвичайно допитливий, старанний, креативний, дружелюбний, щедрий проте дуже вразливий. Хлопчик дуже ніжний і повсякчас говорить: "Мамо, я тебе дуже люблю!".

Олег – першокласник. Школа йому дуже подобається, хлопчик любить фізкультуру, що цілком відображає його рухливий характер. Найбільшим захопленням іменинника є гра з конструктором. Хлопчик дуже любить складати з лего машинки та іншу техніку. Також Олежик любить стрибати на батуті. Хлопчик любить читати історії про підводний світ та його жителів, а також про планету Земля. Хлопчик дуже любить тваринок і мріє про песика.

Олежику з мамою цього літа пощастило побувати в Ізраїлі. Найбільше хлопчику сподобалось море та дорога до нього, адже на узбережжі розміщено багато спортивних майданчиків із тренажерами. Сім'я Яворських дуже вдячна організаторам поїздки за можливість побувати у Єрусалимі та його храмах.

Хлопчик ще не вирішив ким хоче стати, проте однозначно говорить, що буде сильним чоловіком і у всьому допомагатиме своїй матусі.

Любов Іванівна говорить, що багато побутових проблем допомагають вирішити працівники військової частини, де проходив службу за контрактом чоловік (вони підсобили з ремонтом, кожну зиму забезпечують родину дровами і постійно цікавляться, чи є ще якісь потреби, не полишають цю родину наодинці зі своїми проблемами).

Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/31/yavorksymyk.htm.

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).

Інформація для благодійників: Яворський Олег. Невдовзі 7 років (22.12.2012). Ковельський р-н, с. Поворськ. Розмір одягу: 134-136; Розмір взуття: 32-33.

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Візьміть з притулку тварину, в чому проблема.....
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