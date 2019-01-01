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Майже 300 Миколаїв на одній площі: на Волині встановили рекорд України. ВІДЕО

Майже 300 Миколаїв на одній площі: на Волині встановили рекорд України. ВІДЕО
287 Миколаїв, Миколаївних та Миколайовичів у одному місці – це новий рекорд України. Його вчора, 19 грудня, встановили на головній площі село Боратин.

Це перший подібний рекорд в Україні – розповів Суспільному представник Книги рекордів України Віталій Іваницький.

До столів, де реєструють учасників рекорду, - черга. Жителька Боратина Василина Зайчук привела на площу 6-х власних дітей.

"Назар Миколайович, є ще Зайчук Богдана Миколаївна, Захар Миколайович. Десь, Назарчик, Коля. Всі Миколайовичі, в нас один тато", - розповіла Василина Зайчук.

"Вас як звуть? - Микола Миколайович. Ну ви тут ні одного Петра не найдете, чого б тут всі стояли, тут всі Миколи", - каже житель Боратина Микола Дудкін.

Для реєстрації кожен учасник демонструє паспорт, водійське посвідчення чи свідоцтво про народження. 25-річна Наталія Гавура привезла на свято свого 5-ти місячного сина. Він став наймолодшим учасником рекорду.

"Дід Микола, другий Микола і син Миколка. Ще в нас тато є теж Миколайович, ми всі приїхали. Я Миколаївна. От ми приїхали на рекорд", - розповіла Наталія Гавура.

Найстаршому зареєстрованому учаснику 78 років – каже голова громади Сергій Яручик. Розповідає – ідея встановити рекорд на День святого Миколая виникла кілька днів тому.

"Чесно кажучи я навіть здивований, я розраховував на меншу кількість людей, Миколаїв. Навіть не чекав що так наші люди відгукнуться на таку ідею", - зазначив голова Боратинської ОТГ.

Реєстрація Миколаїв, Миколаївних, та Миколайовичів тривала годину. За цей час представник Книги рекордів України Віталій Іваницький нарахував 287 людей- учасників.

"З міста Луцька тут дуже багато людей, я знаю що приїхали навіть з інших регіонів України. Такого ще не було не тільки у нас на Волині, а і на теренах всієї України", - каже офіційний представник Книги рекордів України на Волині Віталій Іваницький.

Зі слів Віталія Іваницького, відсьогодні будь-яка громада може позмагатися з нині встановленим рекордом та зібрати у одному місці, більше ніж 287 Миколаїв.

Це перший подібний рекорд в Україні – розповів Суспільному представник Книги рекордів України.


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Теги: Волинь, рекорд України, Миколаї
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