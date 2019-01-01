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У житлових комплексах «Інвестора» встановили живі ялинки у горщиках. ФОТО*

У житлових комплексах «Інвестора» встановили живі ялинки у горщиках. ФОТО*
У житлових комплексах Будівельної компанії «Інвестор» до новорічних свят встановили живі ялинки у горщиках.

Такою акцією забудовник вирішив показати приклад іншим: використовувати живі незрізані ялинки, - пише "Перший".

«Ялинки ми тимчасово розмістили у бетонні кільця, днями прикрасимо їх, щоб створити гарну атмосферу до свята, а весною висадимо в грунт на території ЖК. Ми за те, щоб дерева не зрізати, а садити, що протягом цього року робили неодноразово: у «Супернові» та «Юпітері» і у новому сквері у центрі Луцька», – розповів директор «Інвестора» Андрій Разумовський.

Нагадаємо, біля «Супернови» з нагоди Дня будівельника висадили понад 200 кущів туї та кілька десятків дере сакури, кулястої акації та кленів, а біля «Юпітера» подібну акцію провели під час Дня доброго сусіда.

Дерева також висадили у новому сквері на вулиці Градний Узвіз у Луцьку
Дерева також висадили у новому сквері на вулиці Градний Узвіз у Луцьку
У «Парковому кварталі» в Ковелі
У «Парковому кварталі» в Ковелі
У «Юпітері»
У «Юпітері»
У «Струмочку»
У «Струмочку»
На своє професійне свято – в День будівельника – «Інвестор» висадив дерева в «Супернові»
На своє професійне свято – в День будівельника – «Інвестор» висадив дерева в «Супернові»
Під час Дня доброго сусіда у жовтні дерева висадили у «Юпітері»
Під час Дня доброго сусіда у жовтні дерева висадили у «Юпітері»
«Дерева треба садити, а не зрізати», – переконаний Андрій Разумовський
«Дерева треба садити, а не зрізати», – переконаний Андрій Разумовський
У «Супернові» ялинку вже прикрасили і повели свято з нагоди Дня святого Миколая
У «Супернові» ялинку вже прикрасили і повели свято з нагоди Дня святого Миколая

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Теги: Інвестор, акція, живі ялинка
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