У житлових комплексах «Інвестора» встановили живі ялинки у горщиках. ФОТО*





Такою акцією забудовник вирішив показати приклад іншим: використовувати живі незрізані ялинки, - пише



«Ялинки ми тимчасово розмістили у бетонні кільця, днями прикрасимо їх, щоб створити гарну атмосферу до свята, а весною висадимо в грунт на території ЖК. Ми за те, щоб дерева не зрізати, а садити, що протягом цього року робили неодноразово: у «Супернові» та «Юпітері» і у новому сквері у центрі Луцька», – розповів директор «Інвестора» Андрій Разумовський.



Нагадаємо, біля «Супернови» з нагоди Дня будівельника висадили понад 200 кущів туї та кілька десятків дере сакури, кулястої акації та кленів, а біля «Юпітера» подібну акцію провели під час Дня доброго сусіда.



Дерева також висадили у новому сквері на вулиці Градний Узвіз у Луцьку У «Парковому кварталі» в Ковелі У «Юпітері» У «Струмочку» На своє професійне свято – в День будівельника – «Інвестор» висадив дерева в «Супернові» Під час Дня доброго сусіда у жовтні дерева висадили у «Юпітері» «Дерева треба садити, а не зрізати», – переконаний Андрій Разумовський У «Супернові» ялинку вже прикрасили і повели свято з нагоди Дня святого Миколая

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житлових комплексах Будівельної компанії «Інвестор» до новорічних свят встановили живі ялинки у горщиках.Такою акцією забудовник вирішив показати приклад іншим: використовувати живі незрізані ялинки, - пише "Перший" «Ялинки ми тимчасово розмістили у бетонні кільця, днями прикрасимо їх, щоб створити гарну атмосферу до свята, а весною висадимо в грунт на території ЖК. Ми за те, щоб дерева не зрізати, а садити, що протягом цього року робили неодноразово: у «Супернові» та «Юпітері» і у новому сквері у центрі Луцька», – розповів директор «Інвестора»Нагадаємо, біля «Супернови» з нагоди Дня будівельника висадили понад 200 кущів туї та кілька десятків дере сакури, кулястої акації та кленів, а біля «Юпітера» подібну акцію провели під час Дня доброго сусіда.

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