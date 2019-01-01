Лучанка на ринку купила хліб з неприємним «сюрпризом». ВІДЕО
Сьогодні, 14:54
Лучанка Галина Мельник купила на ринку хліб і виявила там шматки м’яса.
Про знахідку в буханці жінка розповіла Суспільному Волині.
Галина Мельник каже, що постійно купує хліб в одній торговій точці, але раніше такого не траплялося.
"Що за підприємець пече цей хліб я не знаю... Щось живе, мабуть, туди попало і баран з мукою це перемолов, а вони цього не бачили. Це щось органічне, а не хімічне...", - розповідає жінка.
Продавчиня, яка не захотіла називати свого імені розповіла, що хліб возять із Хмельницького. Каже, що це – хліб із цибулею, така рецептура його виготовлення.
Галина Мельник взяла іншу хлібину замість тієї з "сюрпризом". Каже, що скаржитися на виробника вона не буде.
Відео – у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про знахідку в буханці жінка розповіла Суспільному Волині.
Галина Мельник каже, що постійно купує хліб в одній торговій точці, але раніше такого не траплялося.
"Що за підприємець пече цей хліб я не знаю... Щось живе, мабуть, туди попало і баран з мукою це перемолов, а вони цього не бачили. Це щось органічне, а не хімічне...", - розповідає жінка.
Продавчиня, яка не захотіла називати свого імені розповіла, що хліб возять із Хмельницького. Каже, що це – хліб із цибулею, така рецептура його виготовлення.
Галина Мельник взяла іншу хлібину замість тієї з "сюрпризом". Каже, що скаржитися на виробника вона не буде.
Відео – у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучанка на ринку купила хліб з неприємним «сюрпризом». ВІДЕО
Сьогодні, 14:54