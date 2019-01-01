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Лучанка на ринку купила хліб з неприємним «сюрпризом». ВІДЕО

Лучанка на ринку купила хліб з неприємним «сюрпризом». ВІДЕО
Лучанка Галина Мельник купила на ринку хліб і виявила там шматки м’яса.

Про знахідку в буханці жінка розповіла Суспільному Волині.

Галина Мельник каже, що постійно купує хліб в одній торговій точці, але раніше такого не траплялося.

"Що за підприємець пече цей хліб я не знаю... Щось живе, мабуть, туди попало і баран з мукою це перемолов, а вони цього не бачили. Це щось органічне, а не хімічне...", - розповідає жінка.

Продавчиня, яка не захотіла називати свого імені розповіла, що хліб возять із Хмельницького. Каже, що це – хліб із цибулею, така рецептура його виготовлення.

Галина Мельник взяла іншу хлібину замість тієї з "сюрпризом". Каже, що скаржитися на виробника вона не буде.

Відео – у сюжеті:


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Теги: хліб, Луцьк, сюрприз
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