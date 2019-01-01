Лучанка на ринку купила хліб з неприємним «сюрпризом». ВІДЕО

Галина Мельник купила на ринку хліб і виявила там шматки м’яса.



Про знахідку в буханці жінка розповіла



Галина Мельник каже, що постійно купує хліб в одній торговій точці, але раніше такого не траплялося.



"Що за підприємець пече цей хліб я не знаю... Щось живе, мабуть, туди попало і баран з мукою це перемолов, а вони цього не бачили. Це щось органічне, а не хімічне...", - розповідає жінка.



Продавчиня, яка не захотіла називати свого імені розповіла, що хліб возять із Хмельницького. Каже, що це – хліб із цибулею, така рецептура його виготовлення.



Галина Мельник взяла іншу хлібину замість тієї з "сюрпризом". Каже, що скаржитися на виробника вона не буде.



Відео – у сюжеті:





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