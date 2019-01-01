Львівські хірурги зробили унікальну операцію малюку з Луцька з подвоєною ниркою





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Хлопчик народився з подвоєною правою ниркою. Як розповів дитячий уролог ОХМАТДИТу Андрій Поцюрко, верхня частина цієї нирки була недорозвинута, інфікована і постійно провокувала у хлопчика запальні процеси. Дитина практично весь час була на антибіотиках. Лікарі у Луцьку порадили батькам проконсультуватися з приводу порятунку сина з лікарями з інших лікарень. І батьки з cином приїхали до Львова.



Після ретельного обстеження було зрозуміло, що ту частину нирки, яка не працює, треба обов’язково забрати, бо вона весь час провокує запальні процеси.



«Така операція належить до розряду складних, бо видалити всю нирку не становить особливих труднощів, а ось зробити так, аби непрацюючу частину нирки забрати і при цьому не ушкодити нижню, працюючу, не так просто», - каже Андрій Поцюрко.



Оперувати дитину вирішили лапароскопічним способом, бо він для такої маленької дитини менш травматичний. До того ж, керівник центру дитячої малоінвазивної хірургії ОХМАТДИТу Андрій Дворакевич має немалий досвід проведення складних операцій дітям саме лапароскопічним способом.



І саме зараз німецька фірма дала на апробацію дитячим хірургам відеоендоскопічну стійку 3D4K, яка дозволяє бачити у тривимірному зображенні внутрішні органи дитини, а це, своєю чергою, дозволяє хірургам краще орієнтуватися всередині черевної порожнини, краще розділяти тканини,операція проходить на значно вищому рівні, набагато швидше, ніж зазвичай, з більшою безпекою для пацієнта.



Цю апаратуру хірургам дали на два тижні на апробацію, аби вони попрацювали на ній, оцінили можливості і самої апаратури, і свої, чи зможуть на ній працювати, адже досі у Львові, та в Західній Україні такого обладнання не було. Хірургам доводиться працювати у спеціальних медичних окулярах, що трохи незвично, бо дехто з них носить і звичайні окуляри для поліпшення зору. Але враження від роботи з таким обладнанням, за словами хірургів, просто фантастичні, а робота на такій апаратурі окрилює.



«Ми бачили у тривимірному зображенні внутрішні органи дитини, так, ніби вони зовсім поруч, що дозволяє краще орієнтуватися, всі дії хірурга чіткі, він усе робить значно якісніше і швидше. До того ми оперували дітей на іншому, старшому обладнанні. Враження таке, що зі старого «Запорожця» ми пересіли на сучасний «Мерседес». Я вважаю, що це новий крок у розвитку малоінвазивної хірургії, черговий крок до роботизованої хірургії, де також є тривимірне зображення», - каже Андрій Дворакевич.



Ця апаратура коштує 174 тис. євро і вона скоро буде у львівському ОХМАТДИТі. Її для дитячої лікарні закуплять за гроші Євросоюзу, бо львівський ОХМАТДИТ став переможцем проекту Євросоюзу з транскордонного співробітництва і отримав майже 605 тис. євро на створення нової операційної, навчання, обмін досвідом тощо. На реалізацію цього проекту 90% з цієї суми (майже 544 тис. євро) дає Євросоюз, 10% (майже 60,5 тис. євро) — Львівська обласна рада.



В операційній буде все нове, починаючи з ремонту і завершуючи операційними столами, лампами, стійками тощо. Вона буде оснащена надсучасним обладнанням і нічим не уступатиме операційним, що є у клініках Європи. Ось першу відеоендоскопічну стійку хірурги вже випробували в дії.



Операція хлопчика тривала майже чотири години. Для дитини вона була малотравтатичною, бо хірурги добралися до правої нирки через два невеликі проколи до 3 мм на животі і один до 1 см на пупку. Вони висікли недорозвинену верхню частину правої нирки і один непрацюючий сечовод і видалили їх через розріз на пупку, а нижня частина правої нирки після хірургічної реконструкції залишилася працюючою. Тепер хлопчик має дві працюючі нирки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 19 грудня, дитячі хірурги львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ вперше прооперували півторарічного хлопчика з Луцька зі складною патологією нирок за допомогою відеоендоскопічної стійки, що дозволило провести оперативне втручання на найвищому рівні, скоротити час операції, зробити її малотравматичною і значно безпечнішою. У результаті – дитина одужує, а хірурги окрилені.Про це повідомляє ZAXID.NET Хлопчик народився з подвоєною правою ниркою. Як розповів дитячий уролог ОХМАТДИТу, верхня частина цієї нирки була недорозвинута, інфікована і постійно провокувала у хлопчика запальні процеси. Дитина практично весь час була на антибіотиках. Лікарі у Луцьку порадили батькам проконсультуватися з приводу порятунку сина з лікарями з інших лікарень. І батьки з cином приїхали до Львова.Після ретельного обстеження було зрозуміло, що ту частину нирки, яка не працює, треба обов’язково забрати, бо вона весь час провокує запальні процеси.«Така операція належить до розряду складних, бо видалити всю нирку не становить особливих труднощів, а ось зробити так, аби непрацюючу частину нирки забрати і при цьому не ушкодити нижню, працюючу, не так просто», - каже Андрій Поцюрко.Оперувати дитину вирішили лапароскопічним способом, бо він для такої маленької дитини менш травматичний. До того ж, керівник центру дитячої малоінвазивної хірургії ОХМАТДИТумає немалий досвід проведення складних операцій дітям саме лапароскопічним способом.І саме зараз німецька фірма дала на апробацію дитячим хірургам відеоендоскопічну стійку 3D4K, яка дозволяє бачити у тривимірному зображенні внутрішні органи дитини, а це, своєю чергою, дозволяє хірургам краще орієнтуватися всередині черевної порожнини, краще розділяти тканини,операція проходить на значно вищому рівні, набагато швидше, ніж зазвичай, з більшою безпекою для пацієнта.Цю апаратуру хірургам дали на два тижні на апробацію, аби вони попрацювали на ній, оцінили можливості і самої апаратури, і свої, чи зможуть на ній працювати, адже досі у Львові, та в Західній Україні такого обладнання не було. Хірургам доводиться працювати у спеціальних медичних окулярах, що трохи незвично, бо дехто з них носить і звичайні окуляри для поліпшення зору. Але враження від роботи з таким обладнанням, за словами хірургів, просто фантастичні, а робота на такій апаратурі окрилює.«Ми бачили у тривимірному зображенні внутрішні органи дитини, так, ніби вони зовсім поруч, що дозволяє краще орієнтуватися, всі дії хірурга чіткі, він усе робить значно якісніше і швидше. До того ми оперували дітей на іншому, старшому обладнанні. Враження таке, що зі старого «Запорожця» ми пересіли на сучасний «Мерседес». Я вважаю, що це новий крок у розвитку малоінвазивної хірургії, черговий крок до роботизованої хірургії, де також є тривимірне зображення», - каже Андрій Дворакевич.Ця апаратура коштує 174 тис. євро і вона скоро буде у львівському ОХМАТДИТі. Її для дитячої лікарні закуплять за гроші Євросоюзу, бо львівський ОХМАТДИТ став переможцем проекту Євросоюзу з транскордонного співробітництва і отримав майже 605 тис. євро на створення нової операційної, навчання, обмін досвідом тощо. На реалізацію цього проекту 90% з цієї суми (майже 544 тис. євро) дає Євросоюз, 10% (майже 60,5 тис. євро) — Львівська обласна рада.В операційній буде все нове, починаючи з ремонту і завершуючи операційними столами, лампами, стійками тощо. Вона буде оснащена надсучасним обладнанням і нічим не уступатиме операційним, що є у клініках Європи. Ось першу відеоендоскопічну стійку хірурги вже випробували в дії.Операція хлопчика тривала майже чотири години. Для дитини вона була малотравтатичною, бо хірурги добралися до правої нирки через два невеликі проколи до 3 мм на животі і один до 1 см на пупку. Вони висікли недорозвинену верхню частину правої нирки і один непрацюючий сечовод і видалили їх через розріз на пупку, а нижня частина правої нирки після хірургічної реконструкції залишилася працюючою. Тепер хлопчик має дві працюючі нирки.

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