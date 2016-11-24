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На Рівненщині у полі знайшли тіло зниклого керівника райспоживспілки

На Рівненщині у полі знайшли тіло зниклого керівника райспоживспілки
Зниклого жителя Корецького району розшукали у полі без ознак життя.

Про зникнення 58-річного жителя села Великі Межиричі до поліції повідомила дружина учора, 19 грудня, близько 11 години, - пише ГУНП у Рівненській області.

Як з’ясували поліцейські, чоловік автомобілем Chevrolet Lacetti поїхав на роботу у селі, де мешкає. Із підприємства він виїхав близько 15 години, однак додому не повернувся.

Сьогодні, 20 грудня, близько 11:30 його розшукали у полі поблизу села Витків Гощанського району. 58-річний чоловік перебував в автомобілі за кермом без ознак життя.

Під час поверхневого огляду ознак насильницької смерті поліцейські не виявили. Тіло померлого направлятимуть в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті.

За цим фактом триває досудове розслідування.

Як пише видання Рівне вечірнє померлим виявився керівник Корецької РСС Володимир Пляшко.

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Теги: тіло, керівник, Рівненщина
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