На Рівненщині у полі знайшли тіло зниклого керівника райспоживспілки





Про зникнення 58-річного жителя села Великі Межиричі до поліції повідомила дружина учора, 19 грудня, близько 11 години, - пише ГУНП у Рівненській області.



Як з’ясували поліцейські, чоловік автомобілем Chevrolet Lacetti поїхав на роботу у селі, де мешкає. Із підприємства він виїхав близько 15 години, однак додому не повернувся.



Сьогодні, 20 грудня, близько 11:30 його розшукали у полі поблизу села Витків Гощанського району. 58-річний чоловік перебував в автомобілі за кермом без ознак життя.



Під час поверхневого огляду ознак насильницької смерті поліцейські не виявили. Тіло померлого направлятимуть в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті.



За цим фактом триває досудове розслідування.



Як пише видання Володимир Пляшко.

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