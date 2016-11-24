На Рівненщині у полі знайшли тіло зниклого керівника райспоживспілки
Сьогодні, 15:18
Зниклого жителя Корецького району розшукали у полі без ознак життя.
Про зникнення 58-річного жителя села Великі Межиричі до поліції повідомила дружина учора, 19 грудня, близько 11 години, - пише ГУНП у Рівненській області.
Як з’ясували поліцейські, чоловік автомобілем Chevrolet Lacetti поїхав на роботу у селі, де мешкає. Із підприємства він виїхав близько 15 години, однак додому не повернувся.
Сьогодні, 20 грудня, близько 11:30 його розшукали у полі поблизу села Витків Гощанського району. 58-річний чоловік перебував в автомобілі за кермом без ознак життя.
Під час поверхневого огляду ознак насильницької смерті поліцейські не виявили. Тіло померлого направлятимуть в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті.
За цим фактом триває досудове розслідування.
Як пише видання Рівне вечірнє померлим виявився керівник Корецької РСС Володимир Пляшко.
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Про зникнення 58-річного жителя села Великі Межиричі до поліції повідомила дружина учора, 19 грудня, близько 11 години, - пише ГУНП у Рівненській області.
Як з’ясували поліцейські, чоловік автомобілем Chevrolet Lacetti поїхав на роботу у селі, де мешкає. Із підприємства він виїхав близько 15 години, однак додому не повернувся.
Сьогодні, 20 грудня, близько 11:30 його розшукали у полі поблизу села Витків Гощанського району. 58-річний чоловік перебував в автомобілі за кермом без ознак життя.
Під час поверхневого огляду ознак насильницької смерті поліцейські не виявили. Тіло померлого направлятимуть в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті.
За цим фактом триває досудове розслідування.
Як пише видання Рівне вечірнє померлим виявився керівник Корецької РСС Володимир Пляшко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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