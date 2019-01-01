У Луцьку на кільці біля «Глобуса» – аварія. ФОТО





Про це



Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 14:00 години. На дорозі не розминулися два легкові автомобілі. У результаті зіткнення транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.



За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На місці події працювала патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на кільці вулиць Єршова, Гордіюк та проспектів Відродження і Соборності зіткнулися два автомобілі.Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 14:00 години. На дорозі не розминулися два легкові автомобілі. У результаті зіткнення транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На місці події працювала патрульна поліція.

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