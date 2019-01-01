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У Луцьку на кільці біля «Глобуса» – аварія. ФОТО

У Луцьку на кільці біля «Глобуса» – аварія. ФОТО
У Луцьку на кільці вулиць Єршова, Гордіюк та проспектів Відродження і Соборності зіткнулися два автомобілі.

Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 14:00 години. На дорозі не розминулися два легкові автомобілі. У результаті зіткнення транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На місці події працювала патрульна поліція.

У Луцьку на кільці біля «Глобуса» – аварія. ФОТО
У Луцьку на кільці біля «Глобуса» – аварія. ФОТО
У Луцьку на кільці біля «Глобуса» – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Глобус
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