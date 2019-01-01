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У Луцьку влаштували урочисті проводи Івана Сидора. ФОТО

У Луцьку влаштували урочисті проводи Івана Сидора. ФОТО
Сьогодні, 20 грудня, під час засідання колегії управління охорони здоров`я Волинської обласної державної адміністрації медики краю урочисто провели на заслужений відпочинок Івана Сидора, який 37 років очолював Волинську обласну клінічну лікарню.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної клінічної лікарні.

Найперше з вітанням виступила заступниця голови Волинської обласної державної Світлана Мишковець. Посадовиця наголосила, що внесок Івана Миколайовича у розвиток закладу, який нині є у когорті кращих у державі, – неоціненний. І додала, що Сидор поєднує у собі дійсно унікальні риси як людини, так і професіонала.

Начальник профільного управління Ігор Ващенюк, взявши слово, зазначив, що то – не заслужений відпочинок, а продовження роботи на розвиток медицини краю, тільки уже в іншій іпостасі.

Кожен із тих, хто дякував Івану Миколайовичу за десятиліття діяльності, пригадував свої аспекти співпраці з донедавна головним лікарем обласної клінічної лікарні, наголошував на його людських якостях та величезній любові до роботи і краю, медицину якого той розвивав.

Іван Сидор, для якого таке віншування стало цілковитою несподіванкою, подякував присутнім і за ці приємні моменти, і за роки підтримки та розуміння у роботі.

Він висловив щире переконання, що галузь охорони здоров’я на Волині й надалі триматиме високу марку, а обласна лікарня під керівництвом нинішнього очільника досягатиме нових висот у профілактиці, діагностиці та лікуванні пацієнтів відповідно до передових світовий практик.

Виконувач обов’язків директора КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Олександр Дудар, подякувавши Івану Миколайовичу за змогу працювати і вчитися у такої видатної людини, запевнив, що довіри не підведе і докладе максимум зусиль, аби заклад і надалі розвивався.

Нагадаємо, Іван Сидор сав виявив бажання звільнитися. До проведення нового конкурсу на цю посаду очільником закладу буде Олександр Дудар.
У Луцьку влаштували урочисті проводи Івана Сидора. ФОТО
У Луцьку влаштували урочисті проводи Івана Сидора. ФОТО
У Луцьку влаштували урочисті проводи Івана Сидора. ФОТО
У Луцьку влаштували урочисті проводи Івана Сидора. ФОТО
У Луцьку влаштували урочисті проводи Івана Сидора. ФОТО
У Луцьку влаштували урочисті проводи Івана Сидора. ФОТО
У Луцьку влаштували урочисті проводи Івана Сидора. ФОТО
У Луцьку влаштували урочисті проводи Івана Сидора. ФОТО
У Луцьку влаштували урочисті проводи Івана Сидора. ФОТО
У Луцьку влаштували урочисті проводи Івана Сидора. ФОТО
У Луцьку влаштували урочисті проводи Івана Сидора. ФОТО
У Луцьку влаштували урочисті проводи Івана Сидора. ФОТО
У Луцьку влаштували урочисті проводи Івана Сидора. ФОТО


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Теги: Іван Сидор, лікарня, Волинь, проводи
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