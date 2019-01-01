У Луцьку влаштували урочисті проводи Івана Сидора. ФОТО
Сьогодні, 15:35
Сьогодні, 20 грудня, під час засідання колегії управління охорони здоров`я Волинської обласної державної адміністрації медики краю урочисто провели на заслужений відпочинок Івана Сидора, який 37 років очолював Волинську обласну клінічну лікарню.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної клінічної лікарні.
Найперше з вітанням виступила заступниця голови Волинської обласної державної Світлана Мишковець. Посадовиця наголосила, що внесок Івана Миколайовича у розвиток закладу, який нині є у когорті кращих у державі, – неоціненний. І додала, що Сидор поєднує у собі дійсно унікальні риси як людини, так і професіонала.
Начальник профільного управління Ігор Ващенюк, взявши слово, зазначив, що то – не заслужений відпочинок, а продовження роботи на розвиток медицини краю, тільки уже в іншій іпостасі.
Кожен із тих, хто дякував Івану Миколайовичу за десятиліття діяльності, пригадував свої аспекти співпраці з донедавна головним лікарем обласної клінічної лікарні, наголошував на його людських якостях та величезній любові до роботи і краю, медицину якого той розвивав.
Іван Сидор, для якого таке віншування стало цілковитою несподіванкою, подякував присутнім і за ці приємні моменти, і за роки підтримки та розуміння у роботі.
Він висловив щире переконання, що галузь охорони здоров’я на Волині й надалі триматиме високу марку, а обласна лікарня під керівництвом нинішнього очільника досягатиме нових висот у профілактиці, діагностиці та лікуванні пацієнтів відповідно до передових світовий практик.
Виконувач обов’язків директора КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Олександр Дудар, подякувавши Івану Миколайовичу за змогу працювати і вчитися у такої видатної людини, запевнив, що довіри не підведе і докладе максимум зусиль, аби заклад і надалі розвивався.
Нагадаємо, Іван Сидор сав виявив бажання звільнитися. До проведення нового конкурсу на цю посаду очільником закладу буде Олександр Дудар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної клінічної лікарні.
Найперше з вітанням виступила заступниця голови Волинської обласної державної Світлана Мишковець. Посадовиця наголосила, що внесок Івана Миколайовича у розвиток закладу, який нині є у когорті кращих у державі, – неоціненний. І додала, що Сидор поєднує у собі дійсно унікальні риси як людини, так і професіонала.
Начальник профільного управління Ігор Ващенюк, взявши слово, зазначив, що то – не заслужений відпочинок, а продовження роботи на розвиток медицини краю, тільки уже в іншій іпостасі.
Кожен із тих, хто дякував Івану Миколайовичу за десятиліття діяльності, пригадував свої аспекти співпраці з донедавна головним лікарем обласної клінічної лікарні, наголошував на його людських якостях та величезній любові до роботи і краю, медицину якого той розвивав.
Іван Сидор, для якого таке віншування стало цілковитою несподіванкою, подякував присутнім і за ці приємні моменти, і за роки підтримки та розуміння у роботі.
Він висловив щире переконання, що галузь охорони здоров’я на Волині й надалі триматиме високу марку, а обласна лікарня під керівництвом нинішнього очільника досягатиме нових висот у профілактиці, діагностиці та лікуванні пацієнтів відповідно до передових світовий практик.
Виконувач обов’язків директора КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Олександр Дудар, подякувавши Івану Миколайовичу за змогу працювати і вчитися у такої видатної людини, запевнив, що довіри не підведе і докладе максимум зусиль, аби заклад і надалі розвивався.
Нагадаємо, Іван Сидор сав виявив бажання звільнитися. До проведення нового конкурсу на цю посаду очільником закладу буде Олександр Дудар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Двері добре закрили? - Не повернеться?
Останні новини
У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 16:10
У Луцьку влаштували урочисті проводи Івана Сидора. ФОТО
Сьогодні, 15:35