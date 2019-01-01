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Великий «шухер»: поліція Волині штурмує гральний бізнес за вказівкою Авакова

Великий «шухер»: поліція Волині штурмує гральний бізнес за вказівкою Авакова
На Волині поліцейські припинили незаконну діяльність п’яти гральних закладів.

Так, у ніч на п’ятницю, 20 грудня, правоохоронці "закрили" два покерні та три інтерактивні клуби, - пише ГУНП у Волинській області.

За цими фактами слідчі поліції області проводять досудове розслідування за ст. 203-2 Кримінального кодексу України – зайняття гральним бізнесом. Слідчі дії тривають.

На Волині створили постійнодіючі мобільні групи слідчих підрозділів поліції та обласного управління стратегічних розслідувань, які протидіють, виявляють та документують незаконний гральний бізнес.

Як заявив Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваком, на виконання рішення Уряду поліція припиняє діяльність всіх гральних закладів.

Поліція Волині звертається до громадян, котрі виявлять факти роботи гральних закладів, невідкладно повідомляти про це поліцію за номером «102».

Зауважимо, що Арсен Аваков дав вказівку закрити усі гральні заклади до 16 години 20 грудня. Відомо, що станом на 15:30 поліцейські "штурмують" лотереї та так звані спорт-лото у Луцьку. Деякі гральні заклади міста уже знімають вивіски.

Великий «шухер»: поліція Волині штурмує гральний бізнес за вказівкою Авакова
Великий «шухер»: поліція Волині штурмує гральний бізнес за вказівкою Авакова
Великий «шухер»: поліція Волині штурмує гральний бізнес за вказівкою Авакова

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Теги: гральні заклади
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Коментарі 1
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Це прокурорські підпільні корита
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