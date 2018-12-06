Чи об'єднають СНУ та ЛНТУ в один університет

Єгор Стадний 20 грудня приїхав із візитом до Луцька. Тут він має зустрітися із педагогічними колективами двох університетів – СНУ ім. Лесі Українки та Луцького НТУ та розповісти про зміни, які вже з 2020 року чекають на сферу вищої освіти України.



У цьому контексті



«Ні, я думаю, що об’єднання має бути якраз таки результатом змагань на паритетних засадах в рамках тих спеціальностей, які перетинаються. Університет має показати, що він сильніший, а отже і отримає більше підтримки (фінансів – К). Якщо вони будуть на рівні, то це буде ситуація, де сильнішого не виявлено. Але я буду здивований, що в природних спеціальностях для одного університету, він не може виявитися сильнішим. Це було би не нормально, а типово. Я думаю, що у нас таких речей буде менше», – зауважив Єгор Стадний.



Також він додав, що вірить в об’єднання двох закладів вищої освіти, якщо це очевидно для усіх.



«Для вашого регіону у вас немає очевидної ситуації. Об’єднання відбувається в тих умовах, коли є для всіх зрозуміла ситуація. В Запоріжжі було зрозуміло, що Запорізький національний університет набагато сильніший ніж Запорізька інженерна академія. І дискусія була про те, що «Вибачте, ваша перспектива – академії – через рік ось така, а якщо у вас дефіцитний фонд оплати праці вже зараз – то ось така, плачевна». Це стагнація. В Сумах така ж ситуація. Банківська академія опинилася на порозі стагнації і Сумський державний університет очевидно для всіх був сильніший. Тож або ти приєднуєшся до сильнішого, або просто «загинаєшся», – прокоментував заступник міністра освіти і науки України.



При тому зауважив, що така ж ситуація була в Ужгороді та Чернівцях.



«Інша ситуація була у Кривому Розі, коли примусом приєднували університети. Це не працює тому, що в 2011 році їх об’єднали, а в 2015 році вони розбіглися. В них не було очевидної для всіх позиції по силі і слабкості кожного з університетів», – навів приклади заступник міністра.



Та озвучив, що хоче бачити, як університети будуть вдосконалюватися та ставати кращими.



«Я вірю в об’єднання, коли це очевидно для всіх. В Луцьку очевидно, який із двох університетів без перспективний?! Ось тому ми ставимо паритетні засади, рівні умови – будь ласка, показуйте, хто сильний і все», – підсумував заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник міністра освіти і науки України20 грудня приїхав із візитом до Луцька. Тут він має зустрітися із педагогічними колективами двох університетів – СНУ ім. Лесі Українки та Луцького НТУ та розповісти про зміни, які вже з 2020 року чекають на сферу вищої освіти України.У цьому контексті «Конкурент» поспілкувався із заступник міністра освіти і науки та з’ясував, чи йде мова про об’єднання двох найбільших університетів Волині.«Ні, я думаю, що об’єднання має бути якраз таки результатом змагань на паритетних засадах в рамках тих спеціальностей, які перетинаються. Університет має показати, що він сильніший, а отже і отримає більше підтримки (фінансів – К). Якщо вони будуть на рівні, то це буде ситуація, де сильнішого не виявлено. Але я буду здивований, що в природних спеціальностях для одного університету, він не може виявитися сильнішим. Це було би не нормально, а типово. Я думаю, що у нас таких речей буде менше», – зауважив Єгор Стадний.Також він додав, що вірить в об’єднання двох закладів вищої освіти, якщо це очевидно для усіх.«Для вашого регіону у вас немає очевидної ситуації. Об’єднання відбувається в тих умовах, коли є для всіх зрозуміла ситуація. В Запоріжжі було зрозуміло, що Запорізький національний університет набагато сильніший ніж Запорізька інженерна академія. І дискусія була про те, що «Вибачте, ваша перспектива – академії – через рік ось така, а якщо у вас дефіцитний фонд оплати праці вже зараз – то ось така, плачевна». Це стагнація. В Сумах така ж ситуація. Банківська академія опинилася на порозі стагнації і Сумський державний університет очевидно для всіх був сильніший. Тож або ти приєднуєшся до сильнішого, або просто «загинаєшся», – прокоментував заступник міністра освіти і науки України.При тому зауважив, що така ж ситуація була в Ужгороді та Чернівцях.«Інша ситуація була у Кривому Розі, коли примусом приєднували університети. Це не працює тому, що в 2011 році їх об’єднали, а в 2015 році вони розбіглися. В них не було очевидної для всіх позиції по силі і слабкості кожного з університетів», – навів приклади заступник міністра.Та озвучив, що хоче бачити, як університети будуть вдосконалюватися та ставати кращими.«Я вірю в об’єднання, коли це очевидно для всіх. В Луцьку очевидно, який із двох університетів без перспективний?! Ось тому ми ставимо паритетні засади, рівні умови – будь ласка, показуйте, хто сильний і все», – підсумував заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний.

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