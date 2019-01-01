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У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час

У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час
У Луцьку продавчиня магазину "Світанок" на вулиці Ранкова, 6 продавала у нічний час слабоалкогольну продукцію.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради на сторінці у Facebook.

Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської склали
адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП за продаж слабоалкогольної продукції у заборонений час.

Нагадують, що інспектори департаменту на постійній основі здійснюють контроль за продажем алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-00 год. відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів». На порушників чекає штраф у розмірі від 1700.00 до 6800.00 грн.

У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час
У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час


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Теги: Луцьк, продавчиня, алкоголь
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