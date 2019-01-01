У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час





Про це повідомляє



Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської склали

адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП за продаж слабоалкогольної продукції у заборонений час.



Нагадують, що інспектори департаменту на постійній основі здійснюють контроль за продажем алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-00 год. відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів». На порушників чекає штраф у розмірі від 1700.00 до 6800.00 грн.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку продавчиня магазину "Світанок" на вулиці Ранкова, 6 продавала у нічний час слабоалкогольну продукцію.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради на сторінці у Facebook.Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської склалиадміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП за продаж слабоалкогольної продукції у заборонений час.Нагадують, що інспектори департаменту на постійній основі здійснюють контроль за продажем алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-00 год. відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів». На порушників чекає штраф у розмірі від 1700.00 до 6800.00 грн.

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