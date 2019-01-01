Частина лучан залишилась без опалення через аварію на тепломережі
Сьогодні, 16:14
У Луцьку у зв’язку з витоком на тепловій мережі котельні по вулиці Даньшина, 10 без опалення залишаються два житлових будинки.
Повідомляють, що станом на 20-ту годину 19 грудня був витік на мережі теплової енергії котельні, що призвело до відключення від послуги з централізованого опалення чотирьох багатоквартирних житлових будинків, - інформує пресслужба ДКП «Луцьктепло».
До 10-ої години 20 грудня послугу вдалося відновити для мешканців двох будинків на вул. Чекаліна, 11 та вул. Львівської, 61.
Наразі тривають роботи з локалізації витоку між житловими будинками на вул. Львівській, 61-а та 61-б, які й залишаються без опалення. Відновлення послуги – після завершення робіт з ліквідації витоку на тепловій мережі.
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Повідомляють, що станом на 20-ту годину 19 грудня був витік на мережі теплової енергії котельні, що призвело до відключення від послуги з централізованого опалення чотирьох багатоквартирних житлових будинків, - інформує пресслужба ДКП «Луцьктепло».
До 10-ої години 20 грудня послугу вдалося відновити для мешканців двох будинків на вул. Чекаліна, 11 та вул. Львівської, 61.
Наразі тривають роботи з локалізації витоку між житловими будинками на вул. Львівській, 61-а та 61-б, які й залишаються без опалення. Відновлення послуги – після завершення робіт з ліквідації витоку на тепловій мережі.
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