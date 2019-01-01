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Допис у соцмережі змінив життя пенсіонера, який пропонував у переході послуги кравця. ВІДЕО

Допис у соцмережі змінив життя пенсіонера, який пропонував у переході послуги кравця. ВІДЕО
Киянка помітила у переході пенсіонера, який тримав у руці табличку "Шию чоловічі костюми".

Жінка вирішила йому допомогти і написала про дідуся допис у соцмережі, який поширило понад десять тисяч людей, - йдеться у сюжеті ТСН.

Випадкова перехожа побачила біля метро пенсіонера із табличкою "Шию чоловічі костюми" і зробила пост у соцмережі. "Я думав, що вона пожартувала", - згадує кравець Олександр Поремський.

Одна випадкова зустріч перевернула життя дідуся, бо захотіли не лише замовити у ньго костюми, але й запросили на роботу в ательє. Його власниці дізнались, що пан Олександр має за спиною 50 років стажу, але уже 13 років перебуває на пенсії.

Олександр Поремьский ще в 1969 році пішов в учні, вчитися шити штани. Потім перейшов на костюми та пальта. Він працював у Києві разом із такими легендами кравецтва як Михайло Воронін і Володимир Несміян

"Олександр Федорович - це скарб інформації і досвіду, який потрібно передавати. Ми його залюбки переймаємо", - каже власниця ательє Ксенія Чамлай. Власниці ательє нині планують розробляти із Олександром нові моделі, організовують його майстер-класи і навчаються у нього.

Та табличка, каже Олександр, була для нього приниженням. Утім, став у переході від безвиході. Допис у соцмережі все змінив. "Раптом така пропозиція, де я потрібний, затребувана моя професія і мої знання", - говорить чоловік.

Олександр Федорович дякує дівчині, випадковій перехожій, що так несподівано змінила його життя. Пенсіонери варті уваги і вони дуже чекають на неї, бо ніколи не знаєш, що за людина може стояти в переході з табличкою.



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Теги: кравець, послуги, доленосна зустріч, Київ
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