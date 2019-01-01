Допис у соцмережі змінив життя пенсіонера, який пропонував у переході послуги кравця. ВІДЕО





Жінка вирішила йому допомогти і написала про дідуся допис у соцмережі, який поширило понад десять тисяч людей, - йдеться у сюжеті



Випадкова перехожа побачила біля метро пенсіонера із табличкою "Шию чоловічі костюми" і зробила пост у соцмережі. "Я думав, що вона пожартувала", - згадує кравець Олександр Поремський.



Одна випадкова зустріч перевернула життя дідуся, бо захотіли не лише замовити у ньго костюми, але й запросили на роботу в ательє. Його власниці дізнались, що пан Олександр має за спиною 50 років стажу, але уже 13 років перебуває на пенсії.



Олександр Поремьский ще в 1969 році пішов в учні, вчитися шити штани. Потім перейшов на костюми та пальта. Він працював у Києві разом із такими легендами кравецтва як Михайло Воронін і Володимир Несміян.



"Олександр Федорович - це скарб інформації і досвіду, який потрібно передавати. Ми його залюбки переймаємо", - каже власниця ательє Ксенія Чамлай. Власниці ательє нині планують розробляти із Олександром нові моделі, організовують його майстер-класи і навчаються у нього.



Та табличка, каже Олександр, була для нього приниженням. Утім, став у переході від безвиході. Допис у соцмережі все змінив. "Раптом така пропозиція, де я потрібний, затребувана моя професія і мої знання", - говорить чоловік.



Олександр Федорович дякує дівчині, випадковій перехожій, що так несподівано змінила його життя. Пенсіонери варті уваги і вони дуже чекають на неї, бо ніколи не знаєш, що за людина може стояти в переході з табличкою.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Киянка помітила у переході пенсіонера, який тримав у руці табличку "Шию чоловічі костюми".Жінка вирішила йому допомогти і написала про дідуся допис у соцмережі, який поширило понад десять тисяч людей, - йдеться у сюжеті ТСН Випадкова перехожа побачила біля метро пенсіонера із табличкою "Шию чоловічі костюми" і зробила пост у соцмережі. "Я думав, що вона пожартувала", - згадує кравецьОдна випадкова зустріч перевернула життя дідуся, бо захотіли не лише замовити у ньго костюми, але й запросили на роботу в ательє. Його власниці дізнались, що пан Олександр має за спиною 50 років стажу, але уже 13 років перебуває на пенсії.Олександр Поремьский ще в 1969 році пішов в учні, вчитися шити штани. Потім перейшов на костюми та пальта. Він працював у Києві разом із такими легендами кравецтва як"Олександр Федорович - це скарб інформації і досвіду, який потрібно передавати. Ми його залюбки переймаємо", - каже власниця ательє Ксенія Чамлай. Власниці ательє нині планують розробляти із Олександром нові моделі, організовують його майстер-класи і навчаються у нього.Та табличка, каже Олександр, була для нього приниженням. Утім, став у переході від безвиході. Допис у соцмережі все змінив. "Раптом така пропозиція, де я потрібний, затребувана моя професія і мої знання", - говорить чоловік.Олександр Федорович дякує дівчині, випадковій перехожій, що так несподівано змінила його життя. Пенсіонери варті уваги і вони дуже чекають на неї, бо ніколи не знаєш, що за людина може стояти в переході з табличкою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію