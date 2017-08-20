На Волині з наступного року працюватиме програма медичних гарантій

Сьогодні, 20 грудня, відбулося чергове засідання колегії управління охорони здоров’я облдержадміністрації. Учасники засідання обговорили важливі питання впровадження реформи охорони здоров’я на території Волинської області.Акцент – на готовності спеціалізованих медичних закладів до контрактування з НСЗУ. Участь у засіданні взяла заступниця голови облдержадміністрації, - повідомляє Волинська ОДА.На початку засідання Світлана Мишковець висловила слова щирої вдячності за віддану роботу, який залишає посаду головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні. Також передала вітання від голови облдержадміністраціїта вручила Почесну грамоту Волинської обласної державної адміністрації.Учасники засідання колегії обговорили важливі питання роботи системи охорони здоров’я Волині.Очільник Волинського обласного медичного центруознайомив присутніх з епідеміологічною ситуацією з туберкульозу в області."За 9 місяців 2019 року захворюваність новими випадками туберкульозу склала 37,3 % на 100 тисяч населення проти 44,4 % на 100 тисяч населення за 9 місяців 2018 року. Рівень захворюваності знизився на 7,2 %", – розповів Іван Низкогуз.Волинська область зайняла 14 рейтингове місце серед областей по захворюваності на нові випадки туберкульозу.Також в ході медичної колегії розглянули питання надання стоматологічних послуг населенню в області. Зокрема, ситуація з стоматологічним обслуговуванням в районах критична. Як розповів координатор групи експертів управління охорони здоров’я облдержадміністрації за напрямком «Cтоматологія. Дитяча стоматологія», у десяти районах області відсутні стоматологічні поліклініки чи кабінети, які надають послуги пільговим категоріям громадян.Заступниця голови облдержадміністрації Світлана Мишковець запропонувала питання забезпечення стоматологічними послугами та фінансування таких закладів розглянути на нарадах зі представниками об’єднаних територіальних громад.Начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Ігор Ващенюк розповів про реформу спеціалізованої медичної допомоги у 2020 році. Він зазначив, що у наступному році планується реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 №2168-VIII для всіх видів медичної допомоги."Єдиною підставою фінансування з держбюджету медичних закладів стане контракт з Національною службою здоров’я України. Для цього закладам охорони здоров’я потрібно зробити три важливі кроки: автономізуватися, комп’ютеризуватися, підключитися до електронної системи охорони здоров’я через відповідну медичну інформаційну систему", – наголосив Ігор Степанович.За словами, головного медика області уже з лютого 2020 року Національна служба здоров’я України розпочне укладати договори з лікарнями. Відтак, Ігор Ващенюк рекомендував присутнім керівникам медичних закладів оптимізувати роботу, аби мати змогу у 2020 році безперешкодно отримати фінансову базу, передбачену законодавством України.