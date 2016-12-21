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Маленькі волиняни отримали на Миколая солодкі подарунки від народного депутата

Маленькі волиняни отримали на Миколая солодкі подарунки від народного депутата
У селищі Люблинець Ковельського району в будинку культури відбулось театралізоване дійсно за участю дітей з недільної школи Хресто-Воздвиженського храму, учнів загальноосвітньої школи та дошкільнят.

Для малечі підготували цікаву виставу, де головними персонажами також були діти, - йдеться на сайті благодійного фонду "Патріоти Волині".

"Це просто неймовірні враження — виступати на публіку. На серці радісно, що всі діти на тебе дивляться, аплодують. Я думаю, їм було цікаво спостерігати за сюжетом вистави. Ми дуже старанно готувалися до цього свята", - поділилась враженнями шестикласниця Дарина Страхова.
Маленькі волиняни отримали на Миколая солодкі подарунки від народного депутата

Для кожного з дітей День святого Миколая — найбажаніше свято. Діти також розважалися, грали в ігри. А радість та посмішки на їхніх обличчях - найкращий доказ того, що свято вдалося.
Маленькі волиняни отримали на Миколая солодкі подарунки від народного депутата

"На Миколая чекають всі діти.Він, зазвичай, приходить зранку. Усі слухняні дітки з нетерпінням чекають на подарунки..." - каже ще одна учасниця вистави одинадцятирічна Дарина Середа.

І дійсно, у фіналі дійства кожен з дітей отримав подарунок від благодійного фонду Степана Івахіва “Патріоти Волині”.
Маленькі волиняни отримали на Миколая солодкі подарунки від народного депутата
Маленькі волиняни отримали на Миколая солодкі подарунки від народного депутата

"Дуже приємно побувати на такому святі, - розповів директор фонду Павло Самолюк. - Сьогодні ми вручили подарунки для діток дошкільного навчального закладу та початкової ланки Люблинецької загальноосвітньої школи. Але свята лише розпочинаються. Тому, впродовж наступного тижня ми будемо відвідувати школи округу. І загалом 21 тисяча дітей отримають подарунки від благодійного фонду Степана Івахіва “Патріоти Волині”
Маленькі волиняни отримали на Миколая солодкі подарунки від народного депутата

Наче в казці цього року зміниться і люблинецька школа: в селищі завершують капітальний ремонт фасаду опорного навчального закладу ОТГ. Інвестиційний проект фінансують коштом ДФРР, які селищний бюджет отримав за сприяння народного депутата Степана Івахіва.

"Це майже 6 млн. гривень. Гроші надходили в два етапи: спочатку виділили кошти на один корпус школи — це близько 3 млн. за умов 10-ти відсотків співфінансування селищної ради. А вже в грудні відбувся перерозподіл коштів ДФРР по області — і ми отримали фінансування на ремонт другого корпусу. За умовами договору ми маємо завершити утеплення фасаду школи до 25 грудня.

Благодійний фонд “Патріоти Волині” цього року нам дуже допоміг і власними коштами — за що велике дякую і Степану Петровичу, і його представникам. За 70 тисяч гривень ми облаштували бруківкою шкільне подвір’я. А ще 100 тисяч, які отримали від благодійників, ми використали на переобладнання внутрішніх санвузлів для учнів початкової школи", - розповіла директорка Люблинецької ЗОШ Руслана Хвиць.

Так що цьогорічну зиму в Люблинецькій школі учні зустрінуть без остраху: в коридорах та класах буде тепло та затишно.


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Теги: свято, діти, подарунки, благодійний фонд
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