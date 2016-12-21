Маленькі волиняни отримали на Миколая солодкі подарунки від народного депутата





Для малечі підготували цікаву виставу, де головними персонажами також були діти, - йдеться на сайті



"Це просто неймовірні враження — виступати на публіку. На серці радісно, що всі діти на тебе дивляться, аплодують. Я думаю, їм було цікаво спостерігати за сюжетом вистави. Ми дуже старанно готувалися до цього свята", - поділилась враженнями шестикласниця Дарина Страхова.



Для кожного з дітей День святого Миколая — найбажаніше свято. Діти також розважалися, грали в ігри. А радість та посмішки на їхніх обличчях - найкращий доказ того, що свято вдалося.



"На Миколая чекають всі діти.Він, зазвичай, приходить зранку. Усі слухняні дітки з нетерпінням чекають на подарунки..." - каже ще одна учасниця вистави одинадцятирічна Дарина Середа.



І дійсно, у фіналі дійства кожен з дітей отримав подарунок від благодійного фонду Степана Івахіва “Патріоти Волині”.



"Дуже приємно побувати на такому святі, - розповів директор фонду Павло Самолюк. - Сьогодні ми вручили подарунки для діток дошкільного навчального закладу та початкової ланки Люблинецької загальноосвітньої школи. Але свята лише розпочинаються. Тому, впродовж наступного тижня ми будемо відвідувати школи округу. І загалом 21 тисяча дітей отримають подарунки від благодійного фонду Степана Івахіва “Патріоти Волині”



Наче в казці цього року зміниться і люблинецька школа: в селищі завершують капітальний ремонт фасаду опорного навчального закладу ОТГ. Інвестиційний проект фінансують коштом ДФРР, які селищний бюджет отримав за сприяння народного депутата Степана Івахіва.



"Це майже 6 млн. гривень. Гроші надходили в два етапи: спочатку виділили кошти на один корпус школи — це близько 3 млн. за умов 10-ти відсотків співфінансування селищної ради. А вже в грудні відбувся перерозподіл коштів ДФРР по області — і ми отримали фінансування на ремонт другого корпусу. За умовами договору ми маємо завершити утеплення фасаду школи до 25 грудня.



Благодійний фонд “Патріоти Волині” цього року нам дуже допоміг і власними коштами — за що велике дякую і Степану Петровичу, і його представникам. За 70 тисяч гривень ми облаштували бруківкою шкільне подвір’я. А ще 100 тисяч, які отримали від благодійників, ми використали на переобладнання внутрішніх санвузлів для учнів початкової школи", - розповіла директорка Люблинецької ЗОШ Руслана Хвиць.



Так що цьогорічну зиму в Люблинецькій школі учні зустрінуть без остраху: в коридорах та класах буде тепло та затишно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Люблинець Ковельського району в будинку культури відбулось театралізоване дійсно за участю дітей з недільної школи Хресто-Воздвиженського храму, учнів загальноосвітньої школи та дошкільнят.Для малечі підготували цікаву виставу, де головними персонажами також були діти, - йдеться на сайті благодійного фонду "Патріоти Волині". "Це просто неймовірні враження — виступати на публіку. На серці радісно, що всі діти на тебе дивляться, аплодують. Я думаю, їм було цікаво спостерігати за сюжетом вистави. Ми дуже старанно готувалися до цього свята", - поділилась враженнями шестикласницяДля кожного з дітей День святого Миколая — найбажаніше свято. Діти також розважалися, грали в ігри. А радість та посмішки на їхніх обличчях - найкращий доказ того, що свято вдалося."На Миколая чекають всі діти.Він, зазвичай, приходить зранку. Усі слухняні дітки з нетерпінням чекають на подарунки..." - каже ще одна учасниця вистави одинадцятирічнаІ дійсно, у фіналі дійства кожен з дітей отримав подарунок від благодійного фонду“Патріоти Волині”."Дуже приємно побувати на такому святі, - розповів директор фонду Павло Самолюк. - Сьогодні ми вручили подарунки для діток дошкільного навчального закладу та початкової ланки Люблинецької загальноосвітньої школи. Але свята лише розпочинаються. Тому, впродовж наступного тижня ми будемо відвідувати школи округу. І загалом 21 тисяча дітей отримають подарунки від благодійного фонду Степана Івахіва “Патріоти Волині”Наче в казці цього року зміниться і люблинецька школа: в селищі завершують капітальний ремонт фасаду опорного навчального закладу ОТГ. Інвестиційний проект фінансують коштом ДФРР, які селищний бюджет отримав за сприяння народного депутата Степана Івахіва."Це майже 6 млн. гривень. Гроші надходили в два етапи: спочатку виділили кошти на один корпус школи — це близько 3 млн. за умов 10-ти відсотків співфінансування селищної ради. А вже в грудні відбувся перерозподіл коштів ДФРР по області — і ми отримали фінансування на ремонт другого корпусу. За умовами договору ми маємо завершити утеплення фасаду школи до 25 грудня.Благодійний фонд “Патріоти Волині” цього року нам дуже допоміг і власними коштами — за що велике дякую і Степану Петровичу, і його представникам. За 70 тисяч гривень ми облаштували бруківкою шкільне подвір’я. А ще 100 тисяч, які отримали від благодійників, ми використали на переобладнання внутрішніх санвузлів для учнів початкової школи", - розповіла директорка Люблинецької ЗОШТак що цьогорічну зиму в Люблинецькій школі учні зустрінуть без остраху: в коридорах та класах буде тепло та затишно.

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