У храмі на Волині вперше відправили службу українською мовою. ФОТО

Михаїл очолив божественну літургію у Свято-Миколаївській парафії села Скобелка Горохівського деканату, яка в січні возз’єдналась із Православною церквою України.



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Разом з митрополитом служили: декан протоієрей Андрій Сидор, настоятель парафії священник Станіслав Домарацький, інше місцеве духовенство, а також із луцького районного благочиння та Рівненської єпархії.



Привітавши присутніх зі святом, владика зауважив, що коли робимо добрі справи, уподібнюємось святому Миколаєві. Ці справи потрібно робити один одному з вірою в Боже чудо. Є люди, які не вірять в чуда, бо мають закам’яніле серце, в якому немає Христа, – каже архіпастир. Така людина не побачить і проявів Божої любові.



Керівник єпархією подякував парафіянам за любов до України, до віри, до Христа, та за власну перемогу. Можна перемагати всіх, а потрібно вчитися перемагати спочатку себе. Побажав жити в єдності і в усьому наслідувати святителя Миколая Чудотворця.



Церковною відзнакою «За жертовність» архієрей відзначив старосту церкви Олександра Ситника, благословенними митрополичими грамотами – інших парафіян.



Учасників свят привітав із величною подією голова сільради Михайло Цуцман, а настоятель о. Станіслав подякував усім за підтримку. Вихованці недільної школи подарували гарний виступ і отримали подарунки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди храмового свята митрополит Луцький і Волинськийочолив божественну літургію у Свято-Миколаївській парафії села Скобелка Горохівського деканату, яка в січні возз’єдналась із Православною церквою України.Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ. Разом з митрополитом служили: декан протоієрей, настоятель парафії священник, інше місцеве духовенство, а також із луцького районного благочиння та Рівненської єпархії.Привітавши присутніх зі святом, владика зауважив, що коли робимо добрі справи, уподібнюємось святому Миколаєві. Ці справи потрібно робити один одному з вірою в Боже чудо. Є люди, які не вірять в чуда, бо мають закам’яніле серце, в якому немає Христа, – каже архіпастир. Така людина не побачить і проявів Божої любові.Керівник єпархією подякував парафіянам за любов до України, до віри, до Христа, та за власну перемогу. Можна перемагати всіх, а потрібно вчитися перемагати спочатку себе. Побажав жити в єдності і в усьому наслідувати святителя Миколая Чудотворця.Церковною відзнакою «За жертовність» архієрей відзначив старосту церкви, благословенними митрополичими грамотами – інших парафіян.Учасників свят привітав із величною подією голова сільради, а настоятельподякував усім за підтримку. Вихованці недільної школи подарували гарний виступ і отримали подарунки.

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