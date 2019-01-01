У храмі на Волині вперше відправили службу українською мовою. ФОТО
Сьогодні, 17:38
З нагоди храмового свята митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив божественну літургію у Свято-Миколаївській парафії села Скобелка Горохівського деканату, яка в січні возз’єдналась із Православною церквою України.
Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Разом з митрополитом служили: декан протоієрей Андрій Сидор, настоятель парафії священник Станіслав Домарацький, інше місцеве духовенство, а також із луцького районного благочиння та Рівненської єпархії.
Привітавши присутніх зі святом, владика зауважив, що коли робимо добрі справи, уподібнюємось святому Миколаєві. Ці справи потрібно робити один одному з вірою в Боже чудо. Є люди, які не вірять в чуда, бо мають закам’яніле серце, в якому немає Христа, – каже архіпастир. Така людина не побачить і проявів Божої любові.
Керівник єпархією подякував парафіянам за любов до України, до віри, до Христа, та за власну перемогу. Можна перемагати всіх, а потрібно вчитися перемагати спочатку себе. Побажав жити в єдності і в усьому наслідувати святителя Миколая Чудотворця.
Церковною відзнакою «За жертовність» архієрей відзначив старосту церкви Олександра Ситника, благословенними митрополичими грамотами – інших парафіян.
Учасників свят привітав із величною подією голова сільради Михайло Цуцман, а настоятель о. Станіслав подякував усім за підтримку. Вихованці недільної школи подарували гарний виступ і отримали подарунки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Разом з митрополитом служили: декан протоієрей Андрій Сидор, настоятель парафії священник Станіслав Домарацький, інше місцеве духовенство, а також із луцького районного благочиння та Рівненської єпархії.
Привітавши присутніх зі святом, владика зауважив, що коли робимо добрі справи, уподібнюємось святому Миколаєві. Ці справи потрібно робити один одному з вірою в Боже чудо. Є люди, які не вірять в чуда, бо мають закам’яніле серце, в якому немає Христа, – каже архіпастир. Така людина не побачить і проявів Божої любові.
Керівник єпархією подякував парафіянам за любов до України, до віри, до Христа, та за власну перемогу. Можна перемагати всіх, а потрібно вчитися перемагати спочатку себе. Побажав жити в єдності і в усьому наслідувати святителя Миколая Чудотворця.
Церковною відзнакою «За жертовність» архієрей відзначив старосту церкви Олександра Ситника, благословенними митрополичими грамотами – інших парафіян.
Учасників свят привітав із величною подією голова сільради Михайло Цуцман, а настоятель о. Станіслав подякував усім за підтримку. Вихованці недільної школи подарували гарний виступ і отримали подарунки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинська боксерка готується до літньої олімпіади в Токіо
Сьогодні, 17:48
У храмі на Волині вперше відправили службу українською мовою. ФОТО
Сьогодні, 17:38
У Луцьку на кільці біля «Глобуса» – аварія. ФОТО
Сьогодні, 17:25
У новому магазині популярної луцької мережі «балують» покупців піцою просто з печі. ФОТО*
Сьогодні, 17:05