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Волинська боксерка готується до літньої олімпіади в Токіо

Волинська боксерка готується до літньої олімпіади в Токіо
Волинська боксерка Тетяна Коб влітку 2020 року змагатиметься на олімпіаді в Токіо.

Про це повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

Тренер ковельчанки Віктор Рогатін зазначив, що дівчина провела низку турнірних боїв. Зокрема, у Франції Тетяна Коб здобула дві перемоги. Першу – у двобої із француженкою, другу – з суперницею з Іспанії.

Зараз же змагається за першість у наступному етапі, вже у Німеччині.

Вагові категорії учасників турніру від України – 75, 69, 60, 57 та 51 кг. Тетяна Коб виступає у останній.

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Теги: Ковель, Волинь, бокс, спорт, змагання
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