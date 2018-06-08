Волинська боксерка готується до літньої олімпіади в Токіо

Волинська боксеркавлітку 2020 року змагатиметься на олімпіаді в Токіо.Про це повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.Тренер ковельчанкизазначив, що дівчина провела низку турнірних боїв. Зокрема, у Франції Тетяна Коб здобула дві перемоги. Першу – у двобої із француженкою, другу – з суперницею з Іспанії.Зараз же змагається за першість у наступному етапі, вже у Німеччині.Вагові категорії учасників турніру від України – 75, 69, 60, 57 та 51 кг. Тетяна Коб виступає у останній.